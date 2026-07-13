La Plata: amenazaron a una jubilada, la redujeron y le vaciaron la cuenta bancaria desde su celular

Una jubilada de 87 años fue víctima de un asalto en su casa del barrio San Carlos, en La Plata . Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, dos delincuentes ingresaron a la vivienda, la amenazaron y la redujeron. Antes de escapar, le robaron el teléfono celular y, desde ese dispositivo, le vaciaron la caja de ahorro.

El hecho ocurrió el sábado 11 de julio en un domicilio ubicado en calle 45, entre 140 y 141 . Allí, fue sorprendida por dos ladrones que ingresaron a la vivienda tras forzar una persiana. Según pudo saber este medio, los sospechosos no exhibieron armas durante el robo, pero intimidaron y redujeron a la mujer.

Una vez dentro, recorrieron los ambientes del inmueble y sustrajeron un televisor de 49 pulgadas y un caloventor negro . También se apoderaron del teléfono celular de la jubilada y lo utilizaron para realizar transferencias bancarias por 1.800.000 pesos a la cuenta de una tercera persona.

Tras el asalto, se dieron a la fuga , mientras que la jubilada realizó la denuncia correspondiente en la Subcomisaría La Unión . La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de La Plata y fue caratulada como “robo”.

La Superintendencia Región Capital I La Plata , junto con personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) y efectivos de la DDI La Plata , llevan a cabo una investigación para identificar y dar con el paradero de los prófugos.

Dos meses atrás, una mujer de 80 años y su nieto fueron víctimas de un violento robo en su casa del Barrio Norte , en La Plata . Tres delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda ubicada en calle 3, entre 35 y 36 , ingresando por una ventana. Los asaltantes sorprendieron a la familia mientras dormía, los redujeron a golpes y exigieron dinero y joyas .

Según relató la hija de la jubilada, los ladrones golpearon a su mamá y al joven , a quien tiraron al piso y amenazaron con un arma. Tras revolver el dormitorio principal, los sospechosos huyeron en un auto con dinero, joyas, perfumes, zapatillas y otros objetos de valor .

El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad de la cuadra, que captaron cómo el vehículo de los asaltantes permanecía esperando para facilitar la huida. La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda de La Plata y la Policía Científica intervino en la escena. La familia sospecha que los sujetos usaron un inhibidor para anular la alarma del inmueble, ya que el sistema no se activó durante el ingreso.

Fuente: Infobae