La mamá del nene similar a Loan que fue visto en Paraguay se presentó con su hijo en una comisaría de Formosa

La Policía Nacional de Paraguay descartó que el chico con rasgos similares a Loan Danilo Peña sea el correntino que fue sustraído hace poco más de dos años en cercanías de la localidad de 9 de Julio. El menor, que tiene una fisonomía idéntica a Loan, es un formoseño que este lunes se presentó junto a sus padres en una comisaría de Formosa , con el documento de identidad y la partida de nacimiento para corroborar que todo fue una confusión.

El comisario Juan Fretes, de Interpol Paraguay, reveló que el chico se llama Ramiro , tal como lo expresó en el video. Y que la documentación aportada por los padres permitió descartar que sea Loan.

El oficial sostuvo que “su mamá vio las publicaciones en los medios y en las redes sociales” y que se presentó en la subcomisaría 1° de Mayo de Clorinda para aclarar que sólo existe cierta similitud entre su hijo y el correntino que es buscado desde el 13 de junio de 2024.

La mujer confirmó que el sábado estuvo en la Expo de Mariano Roque Alonso, muy cerca de Asunción, donde su hijo Ramiro participó de una pequeña entrevista que se difundió en vivo y generó la confusión

Más allá de que la Policía Nacional de Paraguay dio por descartado que se trate de Loan, en Clorinda se iniciaron actuaciones judiciales y un juez dispuso un cotejo de huellas dactilares como última medida de prueba.

Fretes dijo que en el marco de la colaboración y cooperación internacional, la Policía de Formosa brindó los datos que permitieron establecer que el chico no era el buscado. “Hicieron la verificación y todo está en orden, correcto” , afirmó.

El funcionario indicó que en pocas horas se realizaron “todas las acciones para esclarecer el hecho”. Destacó que se hicieron “estudios biométricos faciales a través de oficiales de Paraguay en el Centro de Inteligencia en Bogotá; hizo lo propio la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional de Paraguay, y se pidió el mismo análisis a Interpol en su sede de Lyon a través de su sede de datos biométricos. En todos los casos arrojaban un elevado índice de similitud” de Ramiro con Loan. Eso llevó a encarar una investigación que finalmente se desactivó con la presentación del chico y su madre con la documentación.

Loan está desaparecido desde el 13 de junio de 2024. Ese día, a la mañana, fue con su papá hasta la zona conocida como El Algarrobal, donde vive su abuela Catalina. En ese lugar se había organizado un almuerzo en honor a San Antonio de Padua, hecho que el chico y su papá José desconocían.

Tras el almuerzo, Loan junto a otros chicos y tres adultos se dirigieron a una tapera distante a unos 600 metros en busca de naranjas. Cerca de las 14.00 su tío Bernardino Antonio Benítez llamó a su esposa, Laudelina Peña, para avisarle que el chico “se perdió”. La investigación estableció que el chico fue alzado por alguien y su olor fue hallado por los canes en dos vehículos del ex marino Carlos Guido Pérez y su esposa, María Victoria Caillava.

Siete personas seguirán siendo juzgadas la próxima semana por la sustracción y el ocultamiento de Loan, mientas que otras diez están procesadas por haber intentado desviar la investigación que realizaba el Juzgado Federal de Goya.

Por ahora ninguno de los acusados aceptó declarar ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Se estima que el fallo se conocería recién a fines de este año. Mientras, el Juzgado Federal de Goya mantiene abierto un legajo porque la búsqueda de Loan continúa.

Fuente: Clarín