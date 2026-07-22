La Justicia de EE.UU. avanza contra la AFA y pide comunicaciones de “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y Javier Faroni

La Justicia de Estados Unidos avanza contra la AFA y solicitó todas las comunicaciones de Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y Javier Faroni en el marco marco de la causa que investiga la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la entidad. Lo hizo a través de una notificación entregada antes del regreso del presidente de la AFA tras la final del Mundial.

El avance está escrito en una citación a un tercero -que no es ninguno de los cuatro investigados- para que declare el 30 de julio ante un gran jurado del Tribunal Federal del distrito Sur de La Florida . Hasta el cierre de esta edición no se sabía el nombre aunque se especulaba con que habría sido un miembro de la AFA o la ex mano derecha de Toviggino, Pablo Beacon.

La participación de agentes del FBI disparó todo tipo de versiones. Según publicó el sitio Infobae , los agentes norteamericanos habrían secuestrado los celulares del titular del fútbol argentino y su tesorero, Pablo Toviggino, sin embargo AFA lo rechazó.

La AFA, mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, negó que se hubieran incautado los teléfonos de Tapia durante el operativo. “Es rotundamente falso”, indicó el letrado y agregó: “Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar”.

La notificación se realizó en el marco de una investigación preliminar sobre la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la entidad madre del fútbol argentino, según pudo corroborar Clarín .

El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene este procedimiento bajo una investigación preliminar en la Corte del Distrito Sur de Florida, por lo que la documentación actual se gestiona mediante citaciones hasta que se constituya el gran jurado para escuchar al tercero citado para el 30 de julio.

"El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino. La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación", sostuvo AFA.

Y agregó: "En consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico".

La Corte les exigió a esos terceros que sí confirma AFA presentar toda la información y registros de sus comunicaciones cruzadas vinculadas a los contratos comerciales de la institución. Esto lo tienen que hacer el 30 de julio, cuando deben presentarse personalmente ante la justicia de la Florida.

El requerimiento se enfoca en los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino. Más precisamente, aquellos gestionados a través de TourProdEnter LLC . Cuando se presente ante los jueces estadounidenses, Tapia debe aportar los registros de mensajes, llamadas y correos compartidos con el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.

Los fiscales que llevan adelante la investigación son Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Ting trabaja como abogado litigante (Trial Attorney) en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y está radicado en Washington D.C., donde forma parte del equipo de fiscales federales especializados en la investigación de delitos económicos y financieros.

El fiscal federal Michael Berger -un funcionario con fama de duro- trabaja como abogado litigante senior (Senior Litigation Counsel) en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida del Departamento de Justicia, especializada en delitos financieros y corrupción internacional.

Gushue es un fiscal federal que trabaja en la Unidad de Integridad Bancaria de la División Penal del Departamento de Justicia, con sede en Washington, D.C. Además, ejerce como director interino del Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos.

Esta especialidad de Gushue puede tener vinculación con la colaboración que empezó a prestar a la justicia estadounidense Juan Pablo Beacon , ex mano derecha de Toviggino que fue accionista de la empresa Malte SRL , utilizada para comprar la mansión de Pilar que investiga la justicia argentina.

Beacon habría entregado documentación y testificó en varias oportunidades. Al parecer, esos datos fueron los que causaron el secuestro de los dispositivos electrónicos y la solicitud de entregar todas las comunicaciones y contratos con TourProdEnter LLC.

El operativo para entregar las notificaciones se produjo en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y había geneardo una demora en la partida del vuelo charter de Aerolíneas Argentinas que llevó de regreso al país a la delegación argentina.

Tapia y Leandro Petersen, encargado del marketing de la AFA y cercano al tesorero Pablo Toviggino, habrían sido llevados a un pequeño cuarto donde funcionarios judiciales les informaron de la situación.

Además de Tapia, entre los dirigentes de la AFA que siguieron al seleccionado en Estados Unidos estaban Luciano Nakis, uno de los más cercanos al presidente de la entidad; Fernando Isla Casares y el sanjuanino Jorge Miadosqui.

La Justicia pidió además información sobre la empresa TourProdEnter, con sede en Miami y vinculada al empresario Javier Faroni.

Como adelantó Clarín , la causa investiga presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero . Sucede que TourProdEnter recibió millones de dólares de sponsors de la selección como Adidas en sus cuentas en Miami y hasta ahora la AFA no registró esos ingresos en sus balances, entre otras irregularidades.

La investigación está a cargo de los fiscales del Departamento de Justicia Patrick Gushue y Christopher Ting. Los fiscales se reunieron en Miami con el empresario Guillermo Tofoni, quien el año pasado obtuvo un discovery (apertura de prueba) en la Justicia estadounidense.

Esa medida permitió acceder a documentación que, según sostiene, revela que de unos 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter, alrededor de 40 millones fueron transferidos a empresas sin actividad económica real.

Los fiscales, que impulsan las actuaciones originadas a partir de la denuncia de Tofoni, ya tomaron contacto con la abogada de Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino, quien también podría convertirse en un colaborador de la investigación .

Tapia y toda la delegación albiceleste llegaron a Ezeiza el lunes por la noche y fueron recibidos con honores por la banda de los Granaderos a Caballo y llevados hasta el predio de la AFA en un colectivo descapotable para que miles de hinchas les agradezcan a los jugadores y el cuerpo técnico por el subcampeonato mundial. El capitán y emblema del seleccionado, Lionel Messi, no estuvo con sus compañeros porque regresó por su cuenta directo a Rosario, previo paso por su casa en Miami.

Fuente: Clarín