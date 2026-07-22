El avión de la selección española aterrizó en Ezeiza tras la derrota de la albiceleste

Una inesperada e incómoda postal sorprendió esta tarde a la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Un avión de un vuelo proveniente de Madrid-Barajas, el mismo que trasladó a la selección española durante el Mundial 2026, tocó suelo argentino con un diseño que rinde homenaje al conjunto europeo.

Se trata del vuelo IBE5105 de Iberia , un Airbus A350-941 que aterrizó este martes a las 16:20, según Flight Radar . La aeronave presenta un ploteo con las figuras españolas, como Marc Cucurella, Mikel Merino y Dani Olmo .

La llegada del avión personalizado con el lema “Despega un equipo, vuela un país” ocurre apenas días después de que la selección argentina desembarcara en el mismo lugar, tras la derrota sufrida en la final de la Copa del Mundo . Asimismo, se produce en medio de las críticas hacia la selección argentina en todo el mundo.

Iberia, patrocinador de la Selección Española de Fútbol, diseñó especialmente el Airbus antes del Mundial para materializar su “compromiso con el equipo” y celebrar “valores compartidos con el deporte como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el espíritu de superación”.

La aeronave trasladó a los jugadores y equipo técnico del conjunto europeo durante su estancia en Estados Unidos, México y Canadá durante la máxima cita de futbol entre el 11 de junio y el 19 de julio.

“Con esta iniciativa, Iberia quiere convertir uno de sus mejores aviones en un símbolo de apoyo y orgullo compartido de los millones de personas que apoyarán a la Selección española de fútbol durante el Mundial”, explicó la compañía aérea en un comunicado subido en mayo en su sitio web.

Luego de traer al equipo de vuelta al país en el Airbus A330-200 con el ploteado alusivo a la selección argentina, Aerolíneas Argentinas envió el martes el mismo avión a Madrid.

La plataforma Flightradar24 informó con humor sobre esta coincidencia este miércoles en su cuenta de X .

“Parece que la primera tarea de Aerolíneas Argentinas después de traer al equipo a casa fue enviar ayer a Madrid su A330 con el diseño especial del Mundial, así que tal vez el vuelo de Iberia tenga un poco más de sentido. El ARG1133 ya está en camino de regreso”, ironizó.

Si bien el vuelo ya estaba programado antes de conocerse el resultado del partido, la coincidencia logística se dio en un momento poco conveniente sobre todo para la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la torre de control de Ezeiza. Ambas recibieron el lunes a la selección argentina con un conmovedor mensaje de bienvenida antes de que los jugadores se reencontraran con sus familiares y una multitud de hinchas.

“Estamos muy orgullosos de ustedes muchachos. Nos representaron a todos con dignidad y no tenemos nada más que decirles gracias”, expresaron los profesionales de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). ” Muchísimas gracias, de corazón ”, cerraron.

“ Hicieron inmensamente feliz a un país entero . Gracias por tanto compromiso, esfuerzo y entrega. Siempre serán nuestros campeones. Muchas gracias”, manifestaron por su parte, desde la torre de control.

Asimismo, Aeropuertos Argentina preparó un recibimiento especial para la Scaloneta tras la derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En uno de los sectores verdes del Aeropuerto Internacional de Ezeiza desplegó una enorme inscripción con la palabra “¡Gracias!”, acompañada por el logo de la empresa, como homenaje al plantel dirigido por Lionel Scaloni.

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Fuente: La Nación