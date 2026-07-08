La generación Z cambia el mercado laboral: más del 80% prioriza la flexibilidad casi tanto como el salario

Con la llegada de la generación Z al mundo laboral, el mercado parece estar cambiando y aparecen nuevas exigencias entre los trabajadores. Entre ellas, una encuesta reveló que la mayoría de los jóvenes prioriza la flexibilidad casi tanto como el salario .

De acuerdo con un informe realizado por iHire , el 81,3% de los candidatos de la generación Z considera “extremadamente importante” que un posible empleador ofrezca flexibilidad para lograr un equilibrio saludable entre la vida personal y el trabajo. Ese porcentaje quedó prácticamente a la par del 82,2% que dijo lo mismo sobre recibir un salario justo y competitivo .

Lejos de indicar que los más jóvenes no tengan ganas de trabajar, este cambio revela que muchos buscan desarrollarse profesionalmente, pero no a cualquier costo . En vez de medir el empleo ideal únicamente por el sueldo, también toman en cuenta factores como el ambiente laboral, la autonomía y los horarios.

Por este motivo, el trabajo híbrido aparece como una opción muy valorada por la generación Z. Para muchos jóvenes, es fundamental tener mayor control sobre cuándo, dónde y cómo cumplen con sus obligaciones laborales, sin sentirse atados a una rutina fija.

En esa misma línea, otro informe realizado por Deloitte en 2026 indicó que solo el 25% de los integrantes de la generación Z prefiere una carrera con ascensos acelerados . Por el contrario, muchos apuntan a un crecimiento más gradual, con aprendizaje, estabilidad y menor presión constante.

Este cambio representa un desafío clave para muchas compañías. Al no aceptar con tanta facilidad los esquemas tradicionales, los mensajes fuera de horario o la normalización de las horas extra, la generación Z obliga a las empresas a adaptarse a sus nuevas expectativas para poder contratar jóvenes profesionales.

Es por esto que muchos especialistas en recursos humanos advierten que, para atraer y retener talento joven, es fundamental ofrecer flexibilidad , buenos horarios de trabajo y oportunidades de crecimiento que no impliquen sacrificar la vida personal.

De esta manera, la generación Z no solo ingresa en el mundo laboral, sino que también obliga a las empresas a revisar sus reglas y sus exigencias . Si bien para estos jóvenes trabajar sigue siendo importante, no están dispuestos a dejar de lado su vida personal para crecer profesionalmente.

Fuente: TN