La funcionaria que facturó a su nombre los sommiers de Adorni reveló que también le compró electrodomésticos

Gisela Kocsis , una de las funcionarias que facturó a su nombre gastos personales de Manuel Adorni, declaró esta mañana en la causa por presunto enriquecimiento contra el exjefe de Gabinete y sostuvo que la compra de sommiers y ropa de cama por más de $8 millones no fue la única que realizó para su antiguo jefe .

Reveló que en 2025, ella pagó con su tarjeta de crédito un lavavajillas y un lavarropas Whirlpool para la casa de Indio Cua de los Adorni y que el entonces vocero le devolvió el dinero en efectivo.

En cuanto a los sommiers y la ropa de cama, Kocsis relató que, a pedido de Adorni, la factura se hizo a nombre de ella, pero que se presentó en el local de Rosen a pagar la mujer de Adorni, Bettina Angeletti, con los $8.183.303,25 en efectivo . Contó además que 20 días después, hicieron una operación similar para la compra, en efectivo, de unas almohadas por 400.000 pesos.

Kocsis es una empleada pública de carrera, que está en la Casa Rosada desde antes de la llegada de Javier Milei al poder. En su declaración de hoy contó que Adorni le pedía que se ocupara de cuestiones personales de él .

Después de Kocsis, declaró Luis Enrique Aluju , también funcionario, que según las constancias que están en poder de la Justicia, es el titular de dos tarjetas de crédito con las que Adorni pagó dos proyectores para videojuegos que costaron $1.831.795 cada uno. Los compró desde su cuenta de Mercado Libre y se entregaron en el departamento de Adorni y su familia de la calle Asamblea, donde vivían al momento de la operación, según relató hoy Aluju.

El testigo dijo que es amigo de toda la vida de Adorni y confirmó que, tal como había informado LA NACION , cuenta con una extensión de una tarjeta de crédito de él. Contó que la tiene desde hace 11 años.

Según supo LA NACION , la extensión es de una tarjeta VISA de Adorni. Los proyectores aparecen como abonados con una VISA y una American Express.

La sospecha de los investigadores es que Adorni realizaba las compras a través de sus empleados para no dejar rastros de sus erogaciones, que no se correspondían con sus ingresos.

Anteayer, se presentó a declarar Laura Schiuma , quien confirmó que le había prestado a Adorni la tarjeta Mastercard con la que él adquirió un monitor para videojuegos por $2.184.999,05.

Según Schiuma, el entonces vocero, que además de su jefe era su amigo, le pidió su tarjeta para hacer una compra de unos 2,2 millones de pesos, pero no le contó qué iba a adquirir ni cuál sería el destino de esa compra. Ella le dio los datos de la tarjeta y él hizo la operación. Schiuma no precisó si él anotó los números o le sacó una foto al plástico. Dijo que fue la única vez que esto pasó y que no guarda en su teléfono ningún mensaje alusivo a esta operación.

Schiuma agregó que Adorni buscó, sin éxito, hacer otras compras. Relató que en la tarjeta de ella también quedó registrado un intento de adquirir un Smart TV y otros objetos, pero que esas compras fueron rechazadas.

En cuanto al monitor, Schiuma añadió que, cuando llegó el resumen de los gastos de su Mastercard, Adorni le reintegró personalmente el importe en efectivo.

La funcionaria, que hoy es directora general de Actividades Presidenciales, contó que entró a la administración pública por una convocatoria personal de Adorni, que le dijo que necesitaba “gente de confianza”, informó a LA NACION una fuente al tanto de la declaración judicial. Se habían conocido trabajando en una agencia comercializadora del Plan Rombo-Renault, según Schiuma.

Fuente: La Nación