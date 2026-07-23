La explicación de la mujer sobre la muerte de su hija de 2 años que investiga la Justicia en Villa Gesell

La muerte de una nena de dos años en dudosas circunstancias mantiene en vilo a la comunidad de Villa Gesell. La nena ingresó este lunes sin signos vitales al hospital municipal y su mamá brindó su versión de lo sucedido a los médicos .

Sin embargo, la mujer quedó bajo la lupa de la Justicia por un antecedente: había sido juzgada y absuelta años atrás por el fallecimiento de otras dos hijas . Ahora, la investigación por la muerte de la menor se encuentra en pleno desarrollo.

Cuando la mujer se acercó al Hospital Arturo Illia con la menor inconsciente, le dijo a los médicos que la atendieron que su hija se broncoaspiró mientras tomaba la mamadera .

Los profesionales le practicaron maniobras de reanimación durante unos 40 minutos , pero no pudieron salvarla. Luego de constatar la muerte de la nena, el hospital dio aviso a la Policía y se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Pero el momento de máxima tensión llegó cuando descubrieron el antecedente de la mujer. Las autoridades judiciales ordenaron la realización de una autopsia para determinar qué provocó la crisis respiratoria de la nena y establecer si existió o no alguna conducta que provocara la muerte.

La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar. El expediente fue caratulado como averiguación de causales de muerte.

La muerte de la nena reavivó un caso que había conmocionado a la ciudad costera. En 2018 , la madre fue absuelta en un juicio por la muerte de Yazmín , su bebé de 11 meses que falleció en Mar del Plata en 2016.

En aquel momento, ella y quien era su pareja en ese entonces abandonaron la casa en la que vivían y permanecieron varios días ocultos, mientras eran intensamente buscados. Sin embargo, una semana después, se entregaron.

Por esa causa estuvieron detenidos durante casi dos años y siempre sostuvieron su inocencia. Pero el expediente tuvo una fuerte repercusión pública.

Durante el juicio también se analizó la muerte de otra hija de la mujer , una beba de seis meses que había fallecido en 2013. Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron los informes médicos y descartaron lesiones traumáticas o indicios de abuso sexual. En ambos casos, las muertes fueron atribuidas a complicaciones respiratorias.

Finalmente, un tribunal concluyó que no existían pruebas para condenarlos y que no se había podido acreditar que las muertes hubieran sido consecuencia de maltrato o abuso.

En paralelo, la Justicia de Familia intervino sobre el grupo familiar y dispuso distintas medidas de protección para los otros hijos de la mujer, entre ellas que fueran ingresados en hogares o fueran adoptados.

Después de ser absuelta, la mujer se mudó a Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo dos hijos más, entre ellos la nena que murió este lunes.

Fuente: TN