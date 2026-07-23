Horror en Merlo: sospechan que un hombre asesinó a su mujer y luego se tiró a las vías del tren

Una mujer de 50 años fue encontrada asesinada este jueves en una vivienda de Merlo y la principal hipótesis de la Justicia es que fue víctima de un femicidio cometido por su pareja, quien poco después murió tras arrojarse al paso de una formación del tren Sarmiento.

Personal de la Comisaría 1ª de Merlo acudió a una casa ubicada sobre la calle Formosa al 1500 tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona fallecida en el lugar.

Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron el cuerpo de Carina Elizabeth Salcedo, de 50 años, tendido sobre el piso boca arriba. La mujer tenía una chalina alrededor del cuello, presentaba golpes en la cara y ya no tenía signos vitales.

La primera en encontrarla fue su cuñada, quien, según declaró ante la Policía, llegó hasta la vivienda luego de que le avisaran que su hermano, Sergio Rodrigo Cuello, de 32 años, se había arrojado a las vías del tren y había fallecido. Al ingresar a la casa descubrió el cuerpo de Salcedo y dio aviso a las autoridades.

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, durante la noche anterior se habían escuchado gritos y una fuerte discusión entre la pareja.

Mientras los policías trabajaban en la vivienda, se confirmó que el hombre que había muerto tras arrojarse al paso de una formación del ferrocarril Sarmiento, en el ramal Merlo-Once, era Cuello, pareja actual de la víctima.

En la escena del crimen trabajaron peritos y el médico policial, mientras que la fiscal Rueda de la UFI N° 12 de Morón dispuso que la causa fuera investigada como un femicidio seguido de suicidio y ordenó la realización de la autopsia.

Además, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) comenzaron el relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de la pareja antes del hecho y establecer con precisión cómo ocurrió el crimen.

Por otra parte, la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo informó que no existían antecedentes de denuncias por violencia de género entre Salcedo y Cuello.

La investigación continúa con las medidas ordenadas por la Fiscalía para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio y confirmar la secuencia de los hechos.

Fuente: TN