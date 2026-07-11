La Embajada de Francia repudió los dichos de la vicegobernadora de Mendoza contra el equipo galo

La Embajada de Francia en Argentina repudió los dichos de la vicegobernadora de Mendoza , Hebe Casado , quien se había referido al seleccionado de fútbol galo como un “ equipo africano flojo de modales ” luego del partido de ese combinado contra Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026.

En las últimas horas, el embajador Romain Nadal compartió en su X un mensaje de rechazo a la discriminación , acompañado de una imagen con el tuit que había publicado días atrás la funcionaria mendocina.

“ El orgullo por nuestros colores nunca puede convertirse en una excusa para discriminar. Toda forma de racismo, antisemitismo o discriminación por origen, religión o condición merece el mismo y absoluto rechazo”, fue parte del texto que el diplompatico publicó en sus redes.

“Como argentinos alentamos con pasión a nuestra Selección, campeona del mundo y ejemplo de talento, humildad, integración y respeto. Competir sí. Discriminar, nunca. El deporte debe unir, no dividir”, concluyó el mensaje.

La publicación estuvo acompañada con una imagen que muestra el escrito de Casado y donde además se explica el motivo del rechazo. “ Negar la nacionalidad de los jugadores franceses por su color de piel o su origen familiar es discriminación ”, indicó la sede diplomática.

El mensaje de Casado se dio luego del partido que Francia le ganó a Paraguay por 1 a 0 en los 16avos de final del Mundial 2026. La vicegobernadora del radical Alfredo Cornejo acusó a los futbolistas galos de “flojos de modales” por no saludar a sus rivales y le apuntó al referente Kylian Mbappé , de quien expresó: “No lo aguanto”.

En particular, el futbolista francés había salido a festejar el triunfo apenas terminado el partido sin responder al apretón de manos ofrecido por el arquero paraguayo Orlando Gill , motivo por el cual había sido criticado.

“Es parte del folclore futbolero. No tiene que ver con racismo”, se justificó en su momento , en diálogo con LA NACIÓN , la número dos de Cornejo.

Y añadió: “Si hay algo que deben aprender de la Argentina el resto de los países es que fuimos los primeros en abolir la esclavitud y eso permitió el mestizaje de razas, culturas y religiones. Debemos ser el país menos racista del mundo”, dijo la mendocina, que relató que no recibió ninguna denuncia ni presentación en su contra, más allá de los reclamos en las redes sociales de ciudadanos y dirigentes políticos.

“ Racistas son los que consideran que ser africano es malo ”, agregó la funcionaria provincial.

Fuente: La Nación