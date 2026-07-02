“La criatura no murió en un accidente”: declaró la abuela de Loan y aseguró que su hija Laudelina mintió

Catalina Peña (88) , la abuela de Loan Peña, declaró este jueves como testigo en el juicio por la sustracción de su nieto, ocurrida en 2024 en 9 de Julio, Corrientes, y afirmó que "la criatura no murió en un accidente" y que esta versión fue inventada por su hija Laudelina Peña (47) , una de las principales acusadas.

La testigo también apuntó contra otros dos imputados, María Victoria Caillava (54) y Carlos Guido Pérez (64) , quienes abandonaron el paraje El Algarrobal, donde había desaparecido el nene, apenas se enteraron de esta situación. "Yo le agarré del brazo a ella y le dije ´¿cómo te vas a ir si desapareció una criatura?´, pero ella me dijo que el marido quería ir a mirar un partido”, reveló.

Según la testigo, fue tal la premura con la que se fueron que Caillava dejó las mandarinas que había sacado para llevar y su cartera, donde tenía las llaves de la casa. “ Quería irse corriendo y yo le dije que se quede a buscar, pero me dijo que llevaba al marido y volvía”, recordó.

Catalina dijo que ese 13 de junio había organizado una comida en honor a San Antonio de Padua y que fue Bernardino Antonio Benítez (39) , su yerno y también imputado por la sustracción del nene, quien invitó a otras personas que no eran parte de la familia.

Respecto de su hija Laudelina, pareja de Benítez, dijo que inventó la hipótesis de que Loan había sufrido un accidente “para que los maridos salgan porque estaban detenidos”, y que ella le dijo “no digas mentiras”.

"Seré pobre, y no sé leer, pero le dije a todos mis hijos que nunca mientan, y no sé porque mintió ", afirmó Catalina.

Recordó que el domingo anterior a la sustracción de Loan se había realizado un locro en su casa, comida de la que participaron Daniel "Fierrito" Ramírez (51) , su esposa, Mónica del Carmen Millapi (37) -ambos acusados-, entre otras personas,

En otro tramo de su declaración la abuela sostuvo que en un momento trascendió que “tenían escondido a Loan en una tapera" y que el comisario Walter Adrián Maciel (45) "se iba a reunir con el que le tenía, porque le vendieron”, pero que después Laudelina le dijo que "lo de la tapera era todo mentira”.

Catalina aseguró que ese día sólo realizó una llamada a Caillava para saber si había encontrado a su nieto por el camino. Según su declaración “tenía el teléfono en el bolsillo del saco y después lo puso a cargar en la cocina".

Las pericias realizadas sobre esa línea permitieron establecer que ese 13 de junio hubo 23 llamadas entrantes y salientes del teléfono de Catalina. Los investigadores creen que esos llamados fueron realizados por Laudelina, ya que uno de los números corresponde a Benítez.

La jornada del debate de este jueves también contó con la declaración de Camila Ayelén Núñez , prima política de Loan, la cual se retrasó porque Benítez sufrió un pico de presión y requirió atención médica. Su abogado, Enzo Di Tella, pidió un cuarto intermedio hasta que el imputado pudiera recuperarse y volver a la sala.

Una vez frente al tribunal, la joven -esposa de Diego Peña, primo de Loan- dijo que fue Catalina quien le invitó al almuerzo en honor a San Antonio y que al llegar a El Algarrobal ya estaba Laudelina preparando la comida. Y que más cerca del mediodía llegó el resto de los comensales, entre ellos José Peña y Loan, que no estaban al tanto del almuerzo.

La testigo contó que tras el almuerzo Benítez se dirigió a buscar naranjas y unos minutos después lo siguió Ramírez. En ese momento, los chicos jugaban cerca de los autos y que fue la hija de Ramírez quien en forma espontánea siguió a su papá camino al naranjal.

Camila explicó que ella tomó una foto de Loan y los demás chicos a la distancia con la intención de publicarla en su estado de WhatsApp , pero no lo hizo porque no encontró la frase adecuada para acompañarla.

Según la testigo, Laudelina le indicó a Ramírez y Millapi cómo llegar al naranjal y que ella y la mujer retornaron luego a la vivienda: “Cuando estábamos en la casa de la abuela la tía me pregunta si pasó Loan o fue al baño. Y le digo que no. Salí a mirar por si venía solo, pero no lo vi y volví al callejón y empecé a llamarlo ”.

En su testimonio, la joven se refirió a los imputados por entorpecer la investigación y contó que se presentaron como integrantes de una fundación que ayudaba a chicos y que el grupo era liderado por la abogada Elizabet Cutaia (47) .

Camila aclaró que el grupo les contaba los avances de la investigación y que en ningún momento estuvieron retenidos en el hotel Despertar del Iberá . "Podíamos salir, no teníamos que pedir permiso. Yo ahí me sentía mas tranquila”, explicó.

Por último, la joven reveló que sufrió presiones de integrantes de la Policía de Corrientes que le "pedían que culpara a alguien” de la sustracción y añadió: "Si no colaboraba, el Juzgado de Menores me iba a sacar a mi hija ”.

Otra testigo de la jornada fue Macarena Peña, hija de Laudelina y quien se refirió al hallazgo del botín de Loan a una considerable distancia del naranjal. Sostuvo que su madre le dijo que había encontrado huellas y que en esas circunstancias comenzó a buscar en el barro hasta dar con el calzado. Y que fue ella quien lo extrajo.

La joven indicó que luego siguieron recorriendo el campo hacia la ruta mientras la Policía realizaba el secuestro del botín que Laudelina había reconocido como de Loan, ya que se lo había regalado poco tiempo antes.

Macarena dijo que pese a preguntarle a su madre sobre qué pasó con Loan, ésta siempre le decía que no sabía.

Al ser consultada sobre el abogado José Fernández Codazzi , señalado como el ideólogo de la hipótesis del accidente, Macarena respondió que el letrado les dijo que era inminente su detención porque había una localización de sus celulares que las comprometían. En esas circunstancias la instruyó a Laudelina cómo debía relatar el supuesto accidente a la salida de El Algarrobal. Y que ella se negó a participar de la maniobra.

La joven, que se mostró dubitativa por momentos. contó detalles del traslado a Corrientes, donde finalmente habló ante un fiscal sobre el supuesto accidente. Y que el abogado le dio 50.000 pesos luego de esa declaración y les prometió una moto y una casa.

El abogado le habría dicho también que esa versión quitaría el foco de atención sobre Benítez.

Macarena reconoció que en su adolescencia no tuvo una buena relación con Benítez, pero que en los últimos tiempos se llevaban bien. Dijo que el día de la desaparición de Loan lo vio preocupado y ocupado en la búsqueda.

Además, contó que en una de las ocasiones en que declaró ante la Policía Federal fue presionada y que uno de los agentes golpeaba la mesa con intenciones de amedrentarla.

Al finalizar su declaración, Laudelina pudo tener un encuentro con su hija Macarena, a la que no ve desde hace dos años. La reunión se realizó en la antesala del Tribunal con una fuerte custodia de Gendarmería.

La extensa audiencia finalizó con el testimonio de dos hermanos de la mamá de Loan . Ceferina Noguera comprometió al ex comisario Maciel al asegurar que fue quien dio la noticia de la aparición de Loan con vida y a los pocos minutos dijo que era un dato erróneo.

Su hermano Alberto, en tanto, fue muy poco lo que aportó. Dijo que ese día estaba en su trabajo en una estancia y que llegó a la noche para sumarse a la búsqueda. Y que en el camino de acceso se encontró con Benítez y un encapuchado al que no conoce. Dijo que los acercaron con la camioneta hasta un lugar donde iban a seguir buscando al chico,

Fuente: Clarín