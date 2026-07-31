LA COSTA: Fue a pasar una noche con su novio a un hotel y denuncia que fue abusada sexualmente por un hombre que ingresó a la habitación

ZONALES





La Justicia investiga una denuncia por un presunto abuso sexual con acceso carnal ocurrido en un reconocido hotel de San Clemente del Tuyú, donde una mujer aseguró haber sido atacada por un desconocido durante la madrugada mientras descansaba junto a su pareja.





Según la denuncia, ambos se habían alojado en una habitación del establecimiento ubicado sobre la avenida Costanera. La víctima relató que, mientras su pareja se encontraba en el baño, sintió que mantenía relaciones sexuales creyendo que se trataba de él. Sin embargo, segundos después escuchó a su compañero advertirle que estaba siendo víctima de un abuso.





Al darse vuelta, constató que el hombre que estaba sobre ella era un desconocido y observó además que otras dos personas mantenían a su pareja encerrada en el baño. Tras forcejear con el agresor, los tres sospechosos escaparon por el balcón de la habitación.





A partir de la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 ordenó la realización del examen médico legal, el relevamiento de las cámaras de seguridad del hotel, la toma de testimonios y diversas tareas investigativas para intentar identificar a los autores.





Como parte de las diligencias, el Cuerpo Médico realizó la revisión clínica y los hisopados correspondientes. De acuerdo con el informe incorporado a la causa, no se constataron signos compatibles con abuso sexual, aunque la investigación continúa para determinar lo sucedido.





En un nuevo procedimiento realizado en la habitación, personal de Policía Científica y efectivos especializados hallaron una pequeña cantidad de una sustancia polvorienta blanca sobre una mesa de luz. El test orientativo dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína.





Debido a la escasa cantidad de material secuestrado, no fue posible obtener un pesaje mediante la balanza digital utilizada durante la pericia. La fiscalía fue notificada del hallazgo y dispuso no adoptar medidas procesales respecto de la sustancia, ordenando únicamente continuar con las diligencias de la investigación.





La causa permanece en etapa investigativa, con el análisis de las cámaras de seguridad, la búsqueda de los presuntos autores y la recolección de nuevas pruebas para esclarecer el episodio denunciado.