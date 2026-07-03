LA COSTA: El «Fin de Semana de la Producción Local» celebra la semana de la dulzura con descuentos en alfajores y chocolates

ZONALES

En el marco de la tradicional Semana de la Dulzura, la Municipalidad de La Costa realizará una nueva edición del “Fin de Semana de la Producción Local”, un programa que promueve el consumo de productos elaborados en el distrito, acompaña a emprendedores y empresas costeras y fortalece la economía local.

Tras la propuesta dedicada a las casas de pastas realizada el fin de semana pasado, en esta oportunidad será el turno de los alfajores y chocolates artesanales. De este modo, el sábado 4 y el domingo 5, las vecinas y los vecinos del Partido de La Costa podrán acceder a un 20% de descuento pagando en efectivo y presentando su DNI en los comercios adheridos.

La iniciativa invita a elegir productos elaborados por manos costeras durante una fecha tan tradicional como la Semana de la Dulzura, generando un beneficio para quienes compran y, al mismo tiempo, impulsando la actividad de productores, emprendedores y comercios del distrito.

Con distintas ediciones dedicadas a rubros específicos, el “Fin de Semana de la Producción Local” busca incentivar el consumo de productos elaborados en La Costa, acompañar el trabajo de emprendedores y empresas locales y generar beneficios para las vecinas y los vecinos.

COMERCIOS ADHERIDOS

SAN CLEMENTE

* Candymilk (Calle 8 Nº 2171)

* La Fábrica de Chocolates (Calle 1 Nº 2117)

SANTA TERESITA

* Aljomar (Calle 2 Nº 1063)

* La Primavera (Calle 29 Nº 651)

* Mercados Bonaerenses: Amore Pastelería (Av. Costanera y 39, de 11.00 a 18.00)

* Vango (Calle 2 Nº 504)

MAR DEL TUYÚ

* Elky (Calle 2 Nº 7305)

* Fratimar (Calle 8 Nº 5451)

LUCILA DEL MAR

* Chocoart (Mendoza 5049)

SAN BERNARDO

* Aljomar (Chiozza 2052)

* Bocana (Chiozza 2489)

* Chocoart (Chiozza 1950)

* Dulzuras para Bernardo (Calle 26 Nº 2755)

* Esturión (Chiozza 2206)

* Mercados Bonaerenses: JyD Alfajores (Av. Costanera y Av. San Bernardo, de 11.00 a 17.00)

MAR DE AJÓ

* Rancho Aparte (Av. Costanera 503)

NUEVA ATLANTIS

* Alambique (Diagonal Ayacucho 727)