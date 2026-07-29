La Concacaf se sumó a las críticas contra el plan de la FIFA para sumar inversión privada al negocio del Mundial

Luego de que la FIFA diera a conocer que planea crear una filial para gestionar la Copa Mundial y que, para ello, permitiría la participación de inversores externos , la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) se sumó a las críticas que hizo previamente la UEFA y dijo que no ‌había sido informada ‌de ⁠esa propuesta y que estaba “profundamente preocupada” por la falta ​de debido ⁠proceso . Hasta el momento, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no se expidió sobre la polémica iniciativa .

“Concacaf sólo tuvo conocimiento de este asunto a través de informaciones de prensa ‌y, posteriormente, mediante un comunicado”, se quejó la entidad en un comunicado. “Compartimos la decepción de muchos dentro de nuestra región y del fútbol por el hecho de que este nivel de detalle haya sido diseñado y compartido públicamente antes de que se haya producido cualquier ‌debate con los órganos de gobernanza y las partes interesadas pertinentes. Como dirigentes ⁠del fútbol, somos los custodios del juego” , advirtió la entidad.

Concacaf Statement Regarding the Proposed FIFA Forward Enterprise "Concacaf was only made aware of this matter through media reports and, subsequently, via a media release. We are deeply concerned by the lack of due process. We share the disappointment of many within our…

La entidad dejó clara su postura al considerar que cada decisión “debe estar guiada por la buena gobernanza, procesos sólidos y una administración responsable a largo plazo”. La ⁠FIFA, que es una organización sin fines de lucro, dijo este martes que planea crear una filial de 20.000 millones ​de dólares para gestionar la Copa Mundial y sus otros eventos, y ‌que ofrecerá participaciones de hasta el ​20% en ella a inversores externos .

Según ​el plan, el máximo organismo rector del fútbol mundial crearía “FIFA Forward Enterprise” para supervisar las operaciones comerciales y de eventos . La FIFA, que este año celebró un Mundial de 48 equipos en Estados Unidos, Canadá y México, el mayor en la historia del torneo, conservaría el ​control de la empresa, pero ofrecería participaciones minoritarias en ella a inversores privados para recaudar hasta 4200 ⁠millones de dólares .

Además de la Concacaf, la iniciativa de la FIFA también provocó ‌una respuesta furiosa por parte de ​la UEFA (la Liga Europea, por sus siglas en inglés), que acusó al organismo rector del fútbol mundial de poner a la venta el “alma” de este deporte . El ente presidido por el esloveno Aleksander Čeferin sostuvo: “ Esto cruza una línea que las instituciones que gobiernan el fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA se lo toma con la máxima seriedad . Y también debería hacerlo cada asociación nacional de fútbol. Y también cada actor involucrado: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos aquellos que se preocupan por el futuro de este deporte”.

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb

“El alma y la gobernanza del fútbol no son activos que puedan comercializarse, especialmente cuando no existe ninguna transparencia sobre quién obtiene los beneficios económicos. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. Y la FIFA tampoco tiene derecho a venderlo” , se agregó en un duro comunicado.

La Unión Europea (UE) dijo este miércoles que “la comercialización desenfrenada del fútbol se volvió nociva” . “Estas propuestas plantean cuestiones importantes respecto al derecho de competencia” , valoró el comisario europeo encargado de deporte de ese organismo, Glenn Micallef. “No toquen nuestro deporte”, avisó en la red social X.

This isn’t baseball. The @FIFAcom World Cup remains the greatest sporting tournament on the planet, despite FIFA exploiting every commercial opportunity. But enough is enough. The relentless commercialisation of football has become corrosive. It’s threatening the things that…

“Dentro de las competencias que le atribuyen los tratados, la Comisión Europea examinará estas propuestas con atención”, advirtió.

La Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA, por sus siglas en inglés) advirtió en su página oficial que, si bien desconoce los detalles del plan que tiene la entidad que preside Gianni Infantino, “basándonos en la escasa información disponible, nos preocupa profundamente la falta de procesos y de gobernanza para llegar a este punto, así como la naturaleza y los principios que aparentemente están implicados” .

“Cuando la propuesta se difunda de la forma completa y transparente que ahora prometió la FIFA, dejaremos clara nuestra postura y haremos más comentarios al respecto”, se agregó.

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Fuente: La Nación