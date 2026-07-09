La Cámpora agita la candidatura presidencial de Cristina Kirchner y compara a Kicillof con Vandor

El jefe del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y referente bonaerense de La Cámpora, Facundo Tignanelli , pidió por una candidatura presidencial de Cristina Kirchner y trazó un paralelismo entre una hipotética postulación del gobernador Axel Kicillof y las ideas del asesinado sindicalista de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Augusto Timoteo Vandor , identificado con la propuesta de “un peronismo sin Perón” mientras el expresidente estaba en el exilio.

“Mis abuelos militaron la resistencia peronista trabajando para que Perón vuelva, no para ver cómo encontraban una alternativa con Vandor. Probablemente, otros compañeros y compañeras creían que ese posibilismo iba a llevar a la Argentina a un buen lugar. Lo pensaban desde la buena fe. Mi historia personal y política tiene que ver con pelear para llevar adelante lo que el pueblo necesita y hoy necesitamos una figura como Cristina por la fortaleza que tiene”, dijo Tignanelli ayer a la radio digital Futurock. Vandor fue asesinado por un grupo peronista el 30 de junio de 1969, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía . Lo ultimaron en el despacho que ocupaba como secretario general de la UOM.

Tignanelli, dirigente de La Cámpora en el distrito de La Matanza y hombre cercano a Máximo Kirchner , argumentó que “enfrentarse al poder económico y al poder político que se construyó siendo esclavo de ese poder económico necesita una figura de la fortaleza de Cristina, para poder enfrentarlo y poner las cosas en su lugar”.

Cristina Kirchner está detenida, en un régimen de prisión domiciliaria, y su condena incluye la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Fue condenada a seis años de prisión, en la causa conocida como “Vialidad”, al ser hallada culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en 51 licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena el 11 de junio de 2025.

Consultado sobre la existencia de un “Plan B” ante la imposibilidad de Cristina de postularse, Tignanelli respondió: “Estamos pensando en el Plan A y tenemos todos que trabajar por ese objetivo. Es quien puede poner un freno y ordenar lo que está pasando en nuestro país. Tenemos que aspirar a que los argentinos tengan una vida normal, que tengan un trabajo y ese trabajo les alcance para llegar a fin de mes”.

El presidente del bloque peronista de diputados bonaerenses consideró “un parteaguas” que Kicillof “cuando Cristina fue candidata a presidenta del PJ nacional, decidió no acompañarla”. Opinó, además, sobre declaraciones recientes de Carlos Bianco , ministro de Gobierno bonaerense, quien remarcó que Kicillof “ya fue a verla a Cristina [el 1º de octubre de 2025]” y se preguntó: “¿Cada veinte días tiene que ir, cada seis meses? Entramos en una discusión medio ridícula". A Tignanelli le pareció un “comentario de mal gusto respecto de una compañera que está injustamente detenida”.

Para Tignanelli, “el peronismo está obligado a crear una síntesis porque lo que está enfrente no tiene nada que ver con el peronismo” y “el modo de llegar a una síntesis probablemente sea por medio de las PASO o alguna manera que tenga que ver con la opinión del conjunto”.

La Cámpora alienta en sus filas un operativo clamor por una candidatura de Cristina Kirchner . Ayer, en una visita a instituciones educativas de Ituzaingó que atienden a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), la diputada provincial Mayra Mendoza reforzó esa intención. “Vamos a recuperar un proyecto de país con Cristina libre para volver a tener políticas de inclusión”, afirmó la intendenta de Quilmes en uso de licencia, una de las principales dirigentes de la agrupación que lidera Máximo Kirchner.

Frente al departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner purga la prisión domiciliaria, La Cámpora organiza manifestaciones para reclamar su libertad, actos que fueron cuestionados por la Justicia el mes pasado, con una advertencia de posible revocatoria del régimen domiciliario incluida. La última de estas manifestaciones fue el domingo, con militantes de Mar del Plata encabezados por la senadora provincial Fernanda Raverta .

Fuente: La Nación