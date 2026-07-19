La accidentada largada en el GP de Bélgica: George Russell quedó afuera tras un toque con Hamilton

La largada del Gran Premio de Bélgica fue accidentada y dejó a George Russell fuera de carrera tras la primera vuelta. El piloto de Mercedes había largado en el tercer lugar, pero se frustró cuando se desarrollaban los primeros compases en Spa Francorchamps, el circuito más largo de la temporada de Fórmula 1.

La repetición de la primera vuelta mostró a Charles Leclerc (Ferrari) adelantando a Russell a toda velocidad en la recta hacia Les Combes. En principio, Russell habría tenido problemas con el despliegue eléctrico e hizo una maniobra oportunista en la curva por el exterior de Lewis Hamilton, quien luego golpeó al inglés en la rueda trasera derecha.

Ya en la vuelta 10, el británico recibió una sanción de cinco segundos: la FIA consideró que el siete veces campeón del mundo era el principal responsable del contacto con su excompañero de equipo . El séptuble campeón pudo continuar en carrera, aunque con esa penalización añadida a su tiempo final, mientras que Russell ya había quedado fuera de combate.

Lógicamente, por el incidente hubo un safety car durante algunas vueltas, justo después de que Kimi Antonelli recuperara la punta, arrebatada momentáneamente a manos de Verstappen. Toda esta situación fue aprovechada por Franco Colapinto, que había partido desde la posición 11° y llegó avanzar cuatro puestos, para luego afianzarse en el octavo puesto durante varias vueltas.

El accidentado día de Hamilton continuó luego en una de sus paradas en boxes: se apresuró para salir y atropelló a un mecánico de Ferrari con la rueda delantera derecha. De inmediato, preocupado, el británico preguntó por radio si el asistente estaba bien y la escudería le dio su aprobación.

¡CUIDADO, LEWIS! Hamilton paró en boxes y, a la hora de arrancar... ¡CHOCÓ A UN MECÁNICO DE FERRARI! 📺 #BelgianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/d2gResLwmD

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Fuente: La Nación