Kicillof, el PJ de Cristina Kirchner y el partido de Massa cargaron contra Milei por el conflicto con Lula

Los cuestionamientos de Javier Milei a Lula da Silva en Brasil provocaron reacciones en la oposición argentina. Desde el peronismo, aliado histórico del presidente de Brasil, salieron a sentar postura el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , y el Frente Renovador de Sergio Massa , ambos cercanos al líder del Partido de los Trabajadores (PT).

También cuestionó al Presidente el Partido Justicialista nacional , que dirige Cristina Kirchner desde su prisión domiciliaria en San José 1111. Sin contacto con la expresidenta, el gobernador bonaerense se comunicó con el canciller de Brasil, Mauro Vieira , para “transmitirle que Milei no representa el sentir del pueblo argentino”.

Según pudo saber LA NACION , Lula no pone sus fichas solamente a Kicillof en la Argentina. También mantiene una amistad política y personal con Cristina Kirchner , a quien visitó el año pasado y ahora dio su visto bueno para la designación de un abogado cercano al PT que la representará en tribunales internacionales . Además, los equipos de Lula asesoran a Massa .

Ayer vimos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país. Desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional. Hoy me comuniqué… pic.twitter.com/NAdKb2zOBM

Antes que Kicillof, que habló desde La Plata en un acto compartido con el intendente Julio Alak , había sido el massismo el que recogió el guante arrojado por el canciller Pablo Quirno , quien recordó -tras la andanada de Milei contra Lula en San Pablo- que Massa recibió asesoramiento del PJ en la campaña presidencial de 2023 .

La réplica del massismo llegó este domingo, organizada por la diputada Cecilia Moreau . Según pudo saber LA NACION , el propio Massa aseguró: “Me alegra que los que laburan con nosotros entiendan la interacción de la producción argentina con Brasil” . Es que el Frente Renovador puso el foco en el impacto económico que podría tener el comportamiento de Milei.

“De la relación con Brasil dependen miles de pymes, industrias y empleos argentinos que están vinculados con quien es hoy nuestro principal socio comercial”, dijeron en el Frente Renovador. Y cuestionaron que “el Gobierno nacional priorice la confrontación política por sobre los intereses estratégicos de la Argentina” .

Imaginemos que estamos en la previa de la elección de 2023 y pasa esto… 👇🏼👇🏼👇🏼 https://t.co/ryXp7ElNXl pic.twitter.com/Sg975WtUQV

Con Cristina Kirchner recluida en San José 1111 y sin dar su opinión personal , el PJ nacional emitió un mensaje en sus redes: “Los insultos de Milei contra Lula y las autoridades de Brasil son una vergüenza para la historia de la integración regional e inadmisibles en la boca de un presidente de la Nación. Brasil no es solo un pueblo hermano, es el principal socio comercial de nuestro país y un actor estratégico para nuestro desarrollo. Estamos ante la página más negra de la política exterior y de las relaciones bilaterales con nuestro pueblo hermano”.

Para Kicillof, en tanto, Lula es una referencia central . Por eso el gobernador mantiene un “contacto directo” con el jefe del Planalto -el palacio de gobierno en Brasilia- y con figuras prominentes del PT, el partido que le da sustento político. En abril pasado, Kicillof y Lula estuvieron reunidos en Barcelona durante la Movilización Global Progresista , un encuentro promovido por el presidente español, Pedro Sánchez .

“Independientemente del error político que implica involucrarse en la elección de un país hermano como el de Brasil y agredir a un gran dirigente como Lula, es una torpeza atacar a su presidente”, dijo el diputado Guillermo Michel . Y sumó: “Brasil es el principal destino de las exportaciones de Argentina, ya que a junio de 2026 acumula el 14% del destino de los productos”.

Independientemente del error político que implica involucrarse en la elección de un país hermano como el de Brasil y agredir a un gran dirigente como @LulaOficial , es una torpeza atacar a su presidente. Brasil es el principal destino de las exportaciones de Argentina: a junio de… pic.twitter.com/bWAW6MTqDc

La diputada Sabrina Selva dijo que detrás del vínculo bilateral “hay miles de PyMEs, empleos e industrias argentinas que dependen de nuestro principal socio comercial”, mientras que su colega Diego Giuliano -presidente del FR- sostuvo que “un Presidente viaja para defender los intereses de la Argentina, no para hacer campaña ni agraviar al mandatario de nuestro principal socio comercial”.

Por su parte, la diputada Jimena López afirmó que “la unidad también se construye mirando a la región” y remarcó que “la salida para la Argentina tiene que ser con integración, inclusión y futuro”. Mientras que el diputado Ramiro Gutiérrez expresó que “los líderes siempre hermanan a sus pueblos” y que la región “volverá a ser sólida cuando impere el diálogo, la comprensión y el respeto”.

Por su parte, el diputado nacional por Tierra del Fuego Jorge “Koky” Araujo , afirmó: “Vecinos. Amigos. Aliados estratégicos. Con Brasil podemos progresar juntos. Porque lo que importa es la Argentina. Poco importa el ego de un presidente que quiere que se hable de él en el exterior y hace daño a nuestro comercio y a nuestras chances de desarrollo. Primero, el país”.

Mientras que el diputado provincial Alexis Guerrera destacó que Brasil es el “principal socio comercial” de la Argentina y sentenció: “Cada agravio de Milei no lastima a Lula, lastima a la industria, al comercio y a los trabajadores argentinos que dependen de esa relación bilateral”.

Además, se sumaron al reclamo diferentes funcionarios bonaerenses, como Martín Marinucci , ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, quien declaró: “La integración entre Argentina y Brasil no es una consigna: es una decisión estratégica para generar trabajo, producción y oportunidades”.

A su vez, la diputada mendocina Gabriela Lizana expresó: “Los agravios nunca fortalecen a un país. Con Brasil nos unen la historia, el comercio y millones de puestos de trabajo que dependen de una relación madura entre dos naciones hermanas. Gobernar con sensibilidad también es construir puentes, no romperlos”.

Fuente: La Nación