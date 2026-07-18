Kicillof apuntó contra Milei en un encuentro organizado por la Iglesia

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , lanzó críticas veladas al gobierno de Javier Milei en una jornada organizada por la Iglesia este sábado en Almirante Brown.

El documento final del encuentro, al que se sumaron representantes de la Justicia, universidades y gremios, convoca el “diálogo social” para construir un “proyecto provincial y nacional que tenga como fin que el área metropolitana sea socialmente justa”.

“Necesitamos reconstruir una sociedad que contenga y abrace a todos” , sostuvo Kicillof durante el acto de apertura. Aunque aún no se sumó oficialmente a la carrera por la presidencia, el mandatario prepara el terreno para una posible candidatura en 2027, de la mano de su sello Movimiento Derecho al Futuro ( MDF ) y en medio de una interna con La Cámpora, organización liderada por Cristina y Máximo Kirchner . Pese al enfrentamiento, el encuentro de hoy reunió a Kicillof con intendentes de este sector, e incluso asistieron jefes comunales que se desmarcan de estas tensiones.

“ En un contexto de mucha agresión y discursos vacíos , vengo a sumarme a este llamado para un diálogo plural para poner en el centro de nuestras preocupaciones la hermandad, la comunidad y el trabajo por los que más nos necesitan”, afirmó el gobernador. Y agregó: “Es fundamental que en la Argentina volvamos a organizar a nuestra sociedad en torno a la producción, al trabajo y al fortalecimiento de los lazos comunitarios ”.

La Pastoral Social de la Región Buenos Aires, un organismo de la Iglesia Católica, organizó la reunión realizada en el Pequeño Cottolengo de Don Orione. Allí estuvieron presentes los obispos Carlos José Tissera (Diócesis de Quilmes); Oscar Ojeda (Obispo Emérito de San Isidro); Maximiliano Margni (Diócesis de Avellaneda-Lanús); Juan José Chaparro (Diócesis de Merlo-Moreno); Pedro Cannavo (Obispo Auxiliar de la Diócesis de Buenos Aires); y Eduardo García (Diócesis de San Justo).

El documento que arrojó la jornada se concentró en la “fragmentación” de la sociedad a causa del “profundo proceso de polarización”. Sostuvieron que la política debe recuperar “su rol de servicio al bien común, y no a grupos de poder” .

Por medio de citas al papa Francisco, argumentaron que “la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia” y que “el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos ”.

Concluyeron que debe buscarse “la construcción de un proyecto provincial y nacional que tenga como fin que el área metropolitana sea socialmente justa” .

Gabriel Katopodis , ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, agregó que hoy se hizo hincapié en “la aceleración del deterioro social que se vio en los últimos cuatro meses” . En diálogo con LA NACION , sostuvo que este proceso se verifica en fenómenos como el endeudamiento familiar , el pluriempleo, los pedidos de becas y la entrega de comida en los barrios.

Por su parte, la diputada nacional Cecilia Moreau indicó que “la conducción y la línea fueron de la Iglesia” . Confió a este medio que hoy se habló sobre “la preocupación por la fractura social en los barrios, el incremento de los conflictos en torno a la salud mental y el alejamiento del Estado ”.

Una fuente al tanto del encuentro señaló que la jornada y la participación de Kicillof remarcaron “ la ausencia del gobierno nacional en este tipo de tareas y la obra pública frenada . Los barrios se sostienen por curas, obispos e intendentes”. Y que apareció “la esperanza de que esta situación se pueda revertir el año que viene” , tras las elecciones presidenciales. Además, subrayó que “el conurbano es uno de los sectores más castigados por Milei”.

El encuentro nació luego de una reunión que mantuvo un grupo de intendentes –en su mayoría referenciados en el MDF– con Marcelo Colombo , presidente del Episcopado Argentino, en mayo pasado.

Este sábado estuvieron presentes, además de Kicillof y los obispos, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario ; la jefa de asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez ; el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Mariano Cascallares ; el intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani ; y representantes de gran parte de los municipios del conurbano, entre ellos Fernando Espinoza (La Matanza), Ariel Sujarchuk (Escobar), Mariel Fernández (Moreno), Eva Mieri (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

También asistieron jueces y fiscales, rectores de universidades del conurbano, representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ), de la Central de Trabajadores de la Argentina ( CTA ) y de la Confederación General del Trabajo ( CGT ). Además, se acercó Juan Pablo Gutiérrez Díaz , funcionario del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno de la Ciudad.

Fuente: La Nación