Karina Milei convoca a una reunión de la mesa política: la primera con Santilli en su nuevo rol

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a una reunión de la mesa política para la próxima semana. Será el primer encuentro entre ministros y funcionarios con Diego Santilli en su nuevo rol como jefe de Gabinete y tras la renuncia de su antecesor, Manuel Adorni, en medio de la polémica por el incremento de su patrimonio durante sus años en la función pública.

Se tratará de la primera reunión de Santilli en su nuevo rol como ministro coordinador, dado que ya asistía a estos cónclaves libertarios aunque en su anterior cargo, el de ministro del Interior .

Las citas de la mesa política nacional habían quedado suspendidas tres semanas atrás, mientras crecía el escándalo que involucraba a Adorni y la oposición presionaba para su salida por la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito. El funcionario siempre estuvo fuertemente respaldado por el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

El último encuentro fue el 11 de junio, que tuvo como condimento principal las repercusiones de la entrevista que Adorni realizó con LN + , en la que el entonces ministro coordinador reconoció haber ahorrado “en negro” US$500.000, entre una presunta herencia familiar e inversiones en criptomonedas, para justificar la compra de casas y la realización de viajes al exterior.

En esa reunión, según contó LA NACION , la senadora libertaria Patricia Bullrich le dijo al propio Adorni que estaba “destruyendo el capital simbólico del Gobierno” al sostenerse en el cargo. La senadora también le habría planteado a Karina Milei, sin éxito, la posibilidad de que Adorni pidiera licencia mientras continuaran la embestida opositora y las repercusiones negativas de sus declaraciones.

Adorni dejó de ser el jefe de Gabinete el sábado último , después de casi cuatro meses de escándalo por el crecimiento de su patrimonio desde que entró a la función pública, lo que motivó la investigación por enriquecimiento ilícito.

El propio Adorni publicó en sus redes sociales la confirmación de su partida con una carta de renuncia en la que hubo nula autocrítica. Por el contrario, arremetió contra los medios, a los que culpó por su situación actual, y afirmó que dejaba el cargo para protegerse a él mismo y a sus afectos .

Como en sus últimos movimientos antes de dejar de ser funcionario, el timing del anuncio coincidió con el devenir del Mundial de Fútbol. La noche anterior a que arrancara la Copa del Mundo, el exfuncionario había habladp en LN + y presentó su declaración jurada. En plena ceremonia inaugural, la documentación quedó disponible al público en la página de la Oficina Anticorrupción.

Y el sábado último, unas horas del partido entre la Argentina y Jordania, confirmó que daba un paso al costado. La medida había empezado a gestarse el jueves, en medio de fuertes tensiones internas en el oficialismo y con la oposición.

Luego, el 2 de julio, Adorni renunció también a su cargo en el directorio de YPF S.A. , a través de una carta que envió al presidente de la compañía petrolera, Horacio Marín .

El exfuncionario dejó así su puesto de director titular en representación de las acciones clase A del Estado, sillón en el que había sido designado formalmente el 30 de enero de 2026.

La oposición había pedido que diera un paso al costado y no pasara a percibir honorarios por su rol en esa empresa. Los sueldos en el directorio están en 95 millones de pesos al mes, aproximadamente.

Fuente: La Nación