José Luis Espert no contestó preguntas y presentó un escrito ante la Justicia en la causa por lavado de dinero

José Luis Espert se presentó este martes ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para prestar declaración indagatoria en una causa por presunto lavado de dinero por la que debió renunciar a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza. Espert presentó un escrito en el que se defendió de las acusaciones y negó haber cometido algún delito, pero evitó declarar en sede judicial y contestar preguntas.

“Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial”, dijo en un mensaje que publicó en la red social “X”, tras su presentación.

En el descargo, el exdiputado libertario sostuvo que hubo filtraciones en el expediente y le pidió al juez Lino Mirabelli que le quite la investigación al fiscal. A su vez, pidió que el caso tramite en otro juzgado.

La citación había sido solicitada por el fiscal Fernando Domínguez , que acusó a Espert de haber blanqueado 200.000 dólares que recibió de una organización criminal transnacional con las compras de un BMW y un Lexus de 130.000 dólares, y con la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

Hoy me presenté ante la Justicia, hice cuestionamientos a la investigación del Fiscal, aporté prueba relevante y solicité al Juez que reasuma la dirección del sumario. Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde. pic.twitter.com/kk8ms83u2s

Para la fiscalía, el contrato por 1 millón de dólares con una empresa minera guatemalteca con el que Espert buscó justificar los 200.000 dólares que recibió del condenado Federico “Fred” Machado es una simulación .

La fiscalía sostiene que Espert no tenía experiencia en minería, no registra viajes a Guatemala para esa fecha -donde fue firmado el contrato- y que la empresa carecía de actividad real que justificara tal contratación.

En su descargo, Espert sostuvo que la transferencia de dinero investigada corresponde a un contrato de servicios profesionales “real, documentado y anterior” a los hechos que se le reprochan.

Según dio a conocer su defensa en un comunicado de prensa, se aportaron a la causa once mails que fueron intercambiados entre mayo y septiembre de 2019 que documentan la “gestación, celebración y ejecución real del contrato de servicios profesionales”.

Uno de los elementos de prueba recabados por la fiscalía es un audio que el propio Espert envió por WhatsApp en abril de 2021, pocos días después de la detención de Machado. En ese mensaje, Espert aludió al ingreso de 200.000 dólares registrado en 2020 y lo vinculó con un contrato firmado con Minas del Pueblo, una empresa que, según él mismo explicó, pertenecía a Machado.

En aquel audio, Espert sostuvo que inicialmente había entendido que el acuerdo se iba a instrumentar con el Estado de Guatemala, pero que finalmente terminó formalizado a través de una empresa de Machado. “ De él. Minas del Pueblo se llama. Existe la mina, todo ”, dijo.

Hoy me presenté ante la Justicia, hice cuestionamientos a la investigación del Fiscal, aporté prueba relevante y solicité al Juez que reasuma la dirección del sumario. Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde. pic.twitter.com/kk8ms83u2s

El año pasado, Espert era el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero ante el escándalo que generaron las revelaciones sobre su relación con Machado, finalmente el oficialismo lo borró de la lista cuando faltaba menos de un mes para las elecciones. El presidente Javier Milei , no obstante, lo defendió en su discurso público. La última vez fue el mes pasado, cuando dijo que Espert fue víctima de una “operación mediática infame”.

El exdiputado no había declarado originalmente los US$ 200.000, pero reconoció haberlos cobrado de Machado y dijo que fueron parte de un contrato por US$ 1 millón de dólares que ambos firmaron justo antes de la campaña de 2019 por un presunto asesoramiento a una minera en Guatemala, trabajo que los investigadores sospechan que en realidad nunca existió ni iba a existir. El año pasado, a Espert se le allanó su casa y se le prohibió disponer de su patrimonio.

El punto en esta causa es si Espert sabía o no del origen ilegal de los fondos que recibió. En relación con este tema, el fiscal Domínguez sostuvo que el contrato se habría firmado después de la transferencia de los dólares y al exclusivo efecto de conferirle apariencia de licitud al dinero.

En el expediente judicial, el fiscal Domínguez marcó que Espert no hizo devolución de los US$ 200.000 recibidos de Machado e indicó que en una entrevista radial con Radio Mitre el exdiputado sostuvo: “Cuando me entero que es narco...chau, andá a cagar, ni en pedo te devuelvo un mango más”.

Fuente: La Nación