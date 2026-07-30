Javier Milei apuntó contra Cristina Kirchner y Marcó del Pont al presentar la reforma del BCRA: “Le robaron al Banco Central 10 mil millones de dólares”

El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y, durante su discurso, cargó contra Cristina Kirchner y quien ocupó durante su gobierno la presidencia del Banco Central Mercedes Marcó del Pont.

El mandatario inició su discurso con críticas al los orígenes del Banco Central, cuya creación, sostuvo, "arrancó con una estafa, al cambiar la paridad del oro que estaba en las reservas" y a la salida de la Ley de convertibilidad que, apuntó "implicó que los 15 mil millones de dólares de aquel momento que eran de los argentinos pasaron a manos de los políticos" .

"La voracidad y pasión por robar de la alta política no quedó ahí" , siguió el mandatario, y afirmó que "en 2010, como motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidente y ahora condenada por delitos de corrupción Cristina Elizabet Fernández de Kirchner, en complicidad con la (entonces) presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont , le robaron al Banco Central 10 mil millones de dólares ".

Según indicó el mandatario, ese dinero, a cifras actuales, equivale "a 15 mil millones de dólares".

El mandatario remarcó entonces que "para esquivar las consecuencias legales de la misma, en 2012 se creó una nueva carta orgánica del Banco Central, que permitía emitir bajo cualquier pretexto , e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos".

En esa línea, Milei habló de una "pasión expropiatoria de la alta política" y apuntó que el proyecto para reformar la autoridad monetaria le pondrá fin a 91 años de historia.

Milei ya había apuntado contra Marcó Del Pont por la reforma de la carta orgánica a fines de junio, durante un discurso en la Fundación Faro. En esa ocasión, había sugerido que había que pensar "cómo cambiarla", ya que "la bruta de Marcó del Pont, a un instrumento de política económica, le asignó cinco objetivos ". "Es como que no da la matemática. Pero bueno, nada. ¿Qué podemos pretender de alguien de un Banco Central kirchnerista?", había cuestionado en esa ocasión.

En esa misma línea, el mandatario sostuvo este jueves que el proyecto enviado al Congreso permite terminar "con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento" y que de ese modo "la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el del preservar el valor de la moneda".

Entre los cambios que introduce la iniciativa, el mandatario anunció que "los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán ser girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda". "Finalmente, se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012 , al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles", explicó.

Milei anunció además la implementación de un "grillete fiscal" , al que definió como "una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario ". En ese sentido, apuntó contra la oposición al recordar el tratamiento y aprobación de diversos proyectos que resultaban molestos para el Ejecutivo.

"La historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público , teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado ", sostuvo al respecto el mandatario

En esa línea, Milei apuntó que "los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos, porque nunca son ellos quienes pagan los platos rotos ". Y sentenció: "Por eso este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las pague".

En el cierre, el Presidente apuntó que las nuevas reglas que anunció este jueves "pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia ". "Confío plenamente en que el Congreso de la Nación comprenderá la naturaleza, el problema estructural de nuestro país y acompañará estas reformas estructurales que cambiarán a la Argentina para siempre", concluyó.

Fuente: Clarín