Javier Lanari, el ex número dos de Manuel Adorni, fue designado como director del Banco Nación

Javier Lanari , quien hasta junio se desempeñó como secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno de Javier Milei, fue designado como director del Banco de la Nación Argentina . Ocupará el lugar que dejó vacante Gonzalo Pascual , cuya renuncia fue aceptada por el Poder Ejecutivo.

La decisión fue formalizada a través del Decreto 618/2026 , firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo , y publicado este martes en el Boletín Oficial .

Según lo establecido en el texto oficial, la designación rige desde el 25 de junio de 2026 y corresponde a un período de ley que finalizará el 4 de febrero de 2028.

De esta manera, el exfuncionario completará el mandato correspondiente al cargo dejado vacante por Pascual , cuya renuncia fue aceptada en el mismo decreto, con efecto desde el 31 de enero de este año.

Según pudo saber Clarín, los directores del Banco Nación perciben un salario similar a un secretario de Estado, por lo que Lanari recibirá un sueldo que actualmente está en el orden de los $6.130.000.

El nombramiento se conoció pocas semanas después de su salida de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación, anunciada el pasado 22 de junio por el todavía jefe de Gabinete Manuel Adorni y confirmada unos días después a través del decreto 551/2026.

Lanari había llegado a esa Secretaría en diciembre de 2025, después de haberse desempeñado como subsecretario del área. Si bien ocupó la conducción de ese organismo, las tareas vinculadas a la vocería oficial continuaron siendo desarrolladas por Adorni durante gran parte de esa etapa. Actualmente, la función de portavoz del Gobierno se encuentra a cargo de Adrián Ravier.

Lanari trabajó en varios medios de comunicación , donde desempeñó su labor de periodista especialmente como columnista político. Egresado de la Universidad de El Salvador, escribió en el portal de noticias La Política Online, condijo programas radiales en Radio Belgrano (AM 950).

En televisión fue columnista en el programa de Chiche Gelblung en Crónica TV y también estuvo en el canal LN+. Al menos desde 2018 participó de varios equipos de trabajo con Viviana Canosa, tanto radio Splendid (AM 990), FM Milenium, y en Canal 9.

Lanari cultivó un perfil en X con muchas críticas al kirchnerismo hasta llegar a la función pública en diciembre de 2023, donde profundizó su mensaje.

Fuente: Clarín