Jannik Sinner vs. Alexander Zverev, por la final de Wimbledon 2026: horario y cómo ver online

Jannik Sinner (1°) y Alexander Zverev (2°) se enfrentan este domingo en la final del torneo individual masculino de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada que se desarrolla en el All England Lawn Tennis Club de Londres sobre canchas de césped.

El italiano es el campeón defensor del torneo y accedió a la definición tras superar en semifinales a Novak Djokovic (7°) por un triple 6-4. Su camino comenzó con una victoria en primera ronda sobre el serbio Miomir Kecmanovic por 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2 y 6-3. Luego eliminó sucesivamente al portugués Nuno Borges por 7-6 (4), 7-6 (2) y 6-4; al estadounidense Jenson Brooksby por 6-4, 6-3 y 6-4; al nipón Shintaro Mochizuki (Q) por 6-3, 7-6 (0) y 6-3; y en cuartos al alemán Jan-Lennard Struff por 7-5, 7-6 (4) y 6-3.

El teutón, por su parte, se impuso en semifinales al británico Arthur Fery (WC) por 7-6 (0), 6-2 y 6-4 y anhela conseguir su segundo major en fila y el segundo de su carrera, tras quedarse esta temporada con Roland Garros. Es el segundo sembrado del torneo a partir de la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, el N° 2 del ranking mundial de la ATP al que el alemán superará a partir del próximo lunes cuando se actualice el escalafón.

Zverev debutó en Wimbledon con un triunfo sobre el belga Alexander Blockx por 6-4, 6-7 (8), 7-6 (5) y 7-6 (0) y siguió con otra ante el francés Valentín Royer por 6-1, 6-3 y 7-6 (3). Posteriormente, superó al estadounidense Marcos Giron por 6-2, 7-6 (4) y 6-4; al checo Jiri Lehecka (13°) por 6-4, 7-5, 3-6 y 7-6 (6); y al norteamericano Taylor Fritz (6°) por 6-4, 6-4 y 6-2.

Sinner y Zverev se enfrentaron 14 veces en el circuito, con amplio dominio del italiano, que ganó 10 partidos. De hecho, se impuso en los últimos nueve encuentros y cuatro de ellos fueron esta temporada, todos en Masters 1000: en las semifinales de Indian Wells, Miami y Montecarlo; y en la final de Madrid.

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Fuente: La Nación