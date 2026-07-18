Investigan un millonario robo a un restaurante de Villa La Angostura en medio de los festejos por la Selección Argentina

La Policía de la provincia Neuquén investiga un millonario robo ocurrido durante la noche del sábado pasado en un restaurante ubicado en pleno centro de la localidad de Villa La Angostura, en medio de los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. De acuerdo con los primeros datos, un ladrón se llevó 16 millones de pesos y todavía es buscado por las autoridades. El momento del robo quedó registrado por una cámara de seguridad.

De acuerdo con medios locales, todo ocurrió en el local “Renacer”, ubicado sobre Avenida Arrayanes 176 , a una cuadra y media del Automóvil Club Argentino (ACA), uno de los puntos de encuentro más concurridos de la localidad.

Según se informó, el delincuente aprovechó la masiva concentración de personas celebrando el triunfo argentino para ingresar por un patio trasero y romper un vidrio, por donde accedió a la cocina del restaurante.

El comisario Inspector Miguel Ángel Poblete , Coordinador Operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, relató a LM Neuquén , que fue minutos antes de la medianoche del sábado cuando el personal de la Brigada de Investigaciones fue convocado por el robo que acababa de ocurrir en el restaurante.

El propietario del restaurante manifestó que el monto sustraído asciende a 16 millones de pesos , suma que correspondía a la recaudación del día y que se encontraba guardada en la caja metálica que el ladrón manipuló tras ingresar.

Además, el delincuente se llevó varias botellas de whisky importado. Las cámaras de seguridad registraron a un joven, presunto autor del robo, mientras se movía dentro del local y buscaba objetos de valor.

En paralelo, en la Avenida Arrayanes, cientos de personas festejaban el resultado del partido entre Argentina y Suiza. El ladrón aprovechó la distracción por los festejo y entró al local.

El personal policial recolectó, además de las imágenes y huellas, algunas prendas que habrían sido abandonadas por el supuesto autor del hecho. El comisario Poblete indicó que la investigación continúa y que, una vez cotejados los datos y confirmada la identidad del sospechoso , se solicitará el correspondiente allanamiento.

Las pericias forenses y el análisis de las grabaciones buscan esclarecer la modalidad del ingreso y la secuencia exacta de los hechos, para poder avanzar en la identificación y detención del responsable, explicó el comisario.

Aunque la alarma del comercio no se activó, el sistema de videovigilancia dentro de local captó los movimiento del sospechoso, que se lo puede ver sin capucha y con una total calma: sabía que la distracción por el festejo del partido le daría el tiempo suficiente para dar el golpe.

Según fuentes citadas por el medio local La Angostura Digital las filmaciones permitieron obtener imágenes de excelente calidad del autor del robo. Uno de los elementos que resultaría clave para su identificación son los tatuajes visibles a ambos lados del cuello .

En una de las grabaciones que analiza la Policía se observa a un joven manipulando la caja metálica antes de retirarse del lugar.

“Procedieron a recabar las imágenes de las cámaras de seguridad y también a levantar huellas dactilares, espacialmente, sobre una caja metálica”, agregó el comisario. La denuncia fue radicada en la Comisaría 28 de Villa La Angostura, que trabaja en la investigación del hecho.

Fuente: Infobae