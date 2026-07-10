Investigan el caso de un hombre que fue aplastado por una cosechadora mientras trabajaba y murió en Santiago del Estero

Un trabajador de 28 años murió este jueves en el Hospital Regional “Ramón Carrillo” de la ciudad de Santiago del Estero , donde permanecía internado en estado crítico luego de haber sido arrollado por una máquina cosechadora mientras cumplía sus tareas laborales . A raíz de esto, las autoridades abrieron una causa para investigar en qué circunstancias ocurrió el accidente laboral.

Todo ocurrió el miércoles cerca de las 16:10 horas, cuando la víctima, identificada como Gastón Ledesma , fue ingresada al centro de salud. Según trascendió, el joven había sido trasladado en una ambulancia desde la localidad de Qumilí. No obstante, indicaron que no era oriundo de la zona, ya que estaba domiciliado en Pampa Sommer, provincia de Chaco.

En el momento en el que se produjo el accidente, el trabajador realizaba tareas en un establecimiento rural ubicado en Otumpa cuando, por causas que aún son investigadas por la fiscalía interviniente , fue aplastado por la cosechadora. Esto le provocó heridas de extrema gravedad, por lo que tuvieron que trasladarlo de urgencia.

Luego del siniestro, el hombre recibió los primeros auxilios en Quimilí, pero debido a la severidad de las lesiones, tuvo que ser derivado hacia el Hospital Regional de la capital santiagueña, donde ingresó al sector de Shock Room . Según la información publicada por Diario Panorama , allí permaneció internado y fue sometido a diversos estudios y tratamientos médicos.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, la muerte del trabajador fue confirmada este jueves. Desde ese momento, el hecho comenzó a ser investigado por la Fiscalía, que buscaría determinar cómo ocurrió el accidente y si hubo responsabilidades laborales.

Por este motivo, las autoridades dispusieron la realización de la autopsia para establecer con precisión las causas de la muerte. Además, se ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial y la toma de declaración testimonial al empleador de la víctima.

Un operario murió el martes tras haber sufrido un accidente laboral en un taller de tornería y metalúrgica industrial situado en el departamento de Guaymallén , provincia de Mendoza . El hecho ocurrió cerca de las 13 en un local de la calle San Francisco del Monte al 42, cuando la torre de un torno vertical se desplomó sobre el trabajador, cuya identidad aún no fue establecida, de acuerdo con la información suministrada por la Comisaría 45°.

La víctima y sus compañeros estaban realizando tareas de movimiento de insumos cuando, por causas que son materia de investigación, la estructura del torno cedió y lo aplastó. Los propios compañeros alertaron al servicio de emergencias 911, por lo que el personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al lugar y dispuso el traslado urgente del hombre al Hospital Central .

A pesar de esto, el trabajador ingresó al nosocomio sin signos vitales y el médico de guardia constató la muerte, tras determinar como causa un aplastamiento torácico . Frente a esto, las autoridades iniciaron las actuaciones para establecer cómo se produjo el colapso de la maquinaria y la identidad de la víctima.

Un día antes, otro trabajador de 41 años, identificado como Jairo Damián Anderson , murió en la zona rural de Castelli , provincia de Buenos Aires, tras un accidente ocurrido durante tareas de poda en el establecimiento rural Santa Isabel, en el Callejón de Barreto, Cuartel VII.

Según reconstruyeron, Anderson se encontraba utilizando maquinaria para la poda de árboles cuando uno de los ejemplares cayó sobre su cuerpo. El impacto le provocó heridas graves en el abdomen y las piernas. El personal de Bomberos y una ambulancia acudieron al lugar tras el llamado de emergencia y trasladaron al trabajador al Hospital Municipal de Castelli .

Al momento de ser ingresado, los médicos intentaron maniobras de reanimación, pero Anderson murió pocos minutos después de su llegada. Poco después, se supo que la víctima era oriunda y residente de la localidad de Dolores.

El caso quedó bajo la investigación de la Ayudantía Fiscal de Castelli , que abrió actuaciones judiciales caratuladas como averiguación de causales de muerte. Por esto, se dispuso la realización de una autopsia para determinar con exactitud las circunstancias en las que se desencadenó el accidente y su muerte.

Fuente: Infobae