Investigan al cuñado de Cristiano Ronaldo por presuntas riñas de gallos en Brasil

INTERNACIONALES

La Policía Civil del estado brasileño de Río Grande do Sul investiga al empresario Alexandre Bertolucci, cuñado del futbolista Cristiano Ronaldo, por su presunta participación en una red vinculada a riñas de gallos.





Durante allanamientos realizados en las ciudades de Gramado e Igrejinha, las autoridades localizaron alrededor de 1.500 gallos que, según la investigación, eran criados, comercializados y entrenados para participar en peleas, una práctica prohibida en Brasil y considerada un delito de maltrato animal.





Bertolucci, esposo de la cantante portuguesa Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, figura entre los investigados en la causa.





En el operativo también fueron secuestrados teléfonos celulares, documentación relacionada con la comercialización de las aves y un arma de fuego. Según la Policía, los animales fueron hallados en condiciones de maltrato y quedaron bajo resguardo de los organismos competentes.





La investigación continúa para determinar el origen de los animales y establecer la posible participación de otras personas en una presunta asociación delictiva.