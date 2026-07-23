Caso Agostina: a tres meses del femicidio, realizaron una nueva inspección ocular en la casa de Barrelier

A tres meses del femicidio de Agostina Vega, el fiscal Raúl Garzón encabezó este jueves una nueva inspección ocular en la casa de Claudio Barrelier (33), principal acusado del crimen que conmocionó a Córdoba.

La inspección se realizó durante la mañana y contó con la participación de los abogados defensores y los querellantes.

Agostina desapareció en la madrugada del 23 de mayo de 2026. Según la investigación, ingresó a la casa de Barrelier, ubicada en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico, y nunca salió con vida.

Su cuerpo fue hallado días después, desmembrado y enterrado en un campo en la zona de Ampliación Ferreyra. La autopsia reveló que Agostina falleció por asfixia mecánica (ahorcamiento) y presentaba indicios compatibles con abuso sexual previo.

Fuente: Clarín