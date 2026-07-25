Intentaron robar en la casa de Daniel Scioli y fueron detenidos horas después por la Policía

Un frustrado intento de robo tuvo lugar el miércoles pasado en la casa del secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli , cuando tres delincuentes trataron de ingresar con armas y máscaras de payaso a la quinta de Villa La Ñata del partido de Tigre donde vive el exgobernador bonaerense.

Los tres agresores y uno más que esperaba en un auto fueron repelidos por la seguridad del predio y huyeron, pero horas después terminaron detenidos por la Policía Bonaerense.

Fuentes oficiales indicaron a LA NACION que se trató de un golpe ideado por expersonal de seguridad de Scioli, mientras cerca del funcionario libertario señalaron a este medio que fue un “hecho menor” al que el propio dirigente “no le dio importancia” porque los delincuentes fueron “disuadidos por la propia custodia”.

El hecho se registró cerca de las 3 del miércoles, cuando un grupo de cuatro delincuentes se acercó a la quinta de Villa La Ñata, conocida en otros tiempos por los partidos de futsal con celebridades y por ser lugar habitual de reuniones políticas.

Mientras uno de ellos esperaba a bordo de un vehículo Peugeot blanco, el resto ingresaron al parque del predio, donde fueron interceptados por el personal de seguridad de Scioli.

Según las pruebas que tiene en su poder la Policía, los agresores llevaban armas 9 milímetros y máscaras de payaso.

Si bien en ese momento huyeron, horas después fueron capturados por la Policía Bonaerense.

Fuente: La Nación