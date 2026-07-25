Duro discurso de Javier Milei contra Lula en Brasil: “Hay que parar la basura socialista”

SAN PABLO. - Javier Milei encendió las tribunas del estadio Mercado Livre Arena Pacaembú al ingresar como un rockstar al ritmo de Panic Show de La Renga. Ante unos tres mil militantes del Partido Liberal (PL) que vestían camisetas amarillas y agitaban banderas de Brasil, el mandatario argentino irrumpió en el escenario principal junto a Flavio Bolsonaro entre ovaciones de “¡Libertad!”.

A pocos metros, en primera línea de la tarima, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno vibraban y aplaudían de pie el despliegue del libertario en el corazón de la derecha brasileña.

En un discurso de altísimo voltaje ideológico, Milei apuntó directamente contra el presidente brasileño, a quien se refirió como “el presidiario” al recordar su pasado en prisión e impugnar su gestión actual: “Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el ‘riesgo Kuka’; acá, en Brasil, hoy tienen el ‘riesgo Lula’”.

Milei acusó de “basura” la decisión que no le permitió visitar a Bolsonaro, “injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso”, disparó el jefe de Estado, en una embestida que hizo poner de pie a la comitiva argentina.

También acusó a Lula de interferencia en las elecciones argentinas de 2024 “para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda”.

“Estoy hablando de ese mismo que mete preso a opositores por el solo hecho de ser opositores”.

El Presidente cargó contra el progresismo regional con un lenguaje desencajado para advertir sobre los riesgos de mantener el rumbo en el país vecino. “Los argentinos hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. No se dejen robar el futuro a manos de socialistas ladrones ”, exclamó ante un auditorio eufórico y bajo los encendidos aplausos de Karina y Quirno al llamado a combatir a la “mierda socialista”.

En esa línea, ratificó su respaldo al primogénito del exmandatario para liderar la “marea azul” en Sudamérica: “ Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio”, concluyó.

Previamente, Milei se reunió con el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas , y con Flavio Bolsonaro , quien compite contra Lula da Silva por la presidencia de Brasil.

“Una pena que no pude ver a tu papá”, le dijo Milei a Flavio Bolsonaro tras fundirse en un abrazo dentro del despacho del gobernador.

CONVENÇÃO DO PL O Presidente argentino @JMilei está no Brasil para a convenção do PL, que vai oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro para Presidência da República. 🇧🇷 #FlavioBolsonaroparaPresidentedoBrasil2026 pic.twitter.com/FYhh95Mk2R

La justicia de Brasil prohibió a Milei saludar a Jair Bolsonaro , quien cumple arresto domiciliario en Brasilia acusado de intentar quebrar el orden constitucional.

“¿Preparado para que la ola azul llegue a Brasil?”, le preguntó Flavio a Milei , en el video compartido en las redes sociales del senador.

“Absolutamente, es la hora de que terminemos de pintar el mapa como corresponde, de una vez”, respondió Milei, quien aseguró tener una “gran esperanza” para las elecciones de octubre en Brasil.

El candidato opositor brasileño invitó a Milei a “combatir el terrorismo juntos”.

Tras la reunión, Freitas expresó que “Argentina es un socio estratégico para Brasil”.

“Esta reunión destaca nuestro deseo de fortalecer la sociedad, acercar más nuestros mercados y expandir oportunidades de inversiones y desarrollo”, agregó.

Milei ingresó por la mañana al Palacio dos Bandeirantes, sede del gobierno de San Pablo, para mantener una reunión a puertas cerradas con Tarcísio de Freitas.

El encuentro en la sede del gobierno paulista marcó el inicio formal de la agenda del mandatario argentino en Brasil, en una visita diseñada para exhibir su alianza con el espectro conservador brasileño y dar un explícito espaldarazo a la oposición, sin ningún tipo de contacto con el gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Milei arribó a la Casa de Gobierno a las 9.45. Sonriente, se fundió en un abrazo con el gobernador paulista y comenzó a conversar al oído con él, mientras escuchaban la bienvenida de la guardia de honr de la Policía Militar, cuyos efectivos vestían uniforme de gala con túnica roja y los recibieron con el sonido de trompetas.

En las escalinatas de ingreso, la gobernación paulista dispuso un detalle con clara lectura política: modificó la tradicional alfombra roja por una de color azul, en un guiño explícito a la “marea azul” conservadora que las fuerzas de derecha buscan consolidar en Sudamérica.

“Oficialmente nos dijeron que es por los colores de la bandera argentina”, comentó con ironía a LA NACION un integrante del equipo de ceremonial de Freitas.

Tras la foto oficial con el gobernador y la comitiva argentina —integrada por el canciller Pablo Quirno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el cónsul general en San Pablo, Luis Kreckler—, los mandatarios ingresaron a la residencia oficial.

Durante el encuentro, Milei recibirá la Orden del Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción otorgada por el estado de San Pablo. De la reunión de trabajo participan también el intendente capitalino, Ricardo Nunes, y el senador Flavio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) para los comicios de octubre.

La cita en la gobernación paulista es el paso previo a la actividad central de la gira. Más tarde, Milei se trasladará al estadio Mercado Livre Arena Pacaembú para convertirse en la figura principal de la convención nacional del PL, donde la cúpula del partido ungirá formalmente la candidatura de Flávio Bolsonaro.

La entrega de la distinción a Milei coincide con un estrechamiento en los lazos entre Freitas y Milei. En 2024, Tarcísio le concedió el mismo reconocimiento a Karina Milei , hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, en una ceremonia similar. Freitas, exministro de Infraestructura de Bolsonaro, es candidato y favorito para ser reelecto en el gobierno de San Pablo en octubre. Antes de que Jair Bolsonaro se decantara, a fin del año pasado, por su hijo Flávio como su heredero político para los comicios de octubre, el gobernador paulista aparecía como el favorito del mercado y parte de la oposición para competir por la presidencia de Brasil ante Lula.

El desembarco de Milei en San Pablo vuelve a exponer la absoluta distancia institucional con el Palacio del Planalto.

Sin reuniones previstas con autoridades del gobierno de Lula, el mandatario argentino apuesta a proyectar su liderazgo regional en un territorio clave, en una visita signada además por el reciente bloqueo judicial que le impidió viajar a Brasilia para reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro.

“Misión: liberar a Brasil de los rojos (comunistas)”, escribió el hijo mayor de Bolsonaro la noche del viernes en un posteo en sus redes junto a una animación con inteligencia artificial junto a Milei.

En el video, que termina con los rostros del presidente Lula y la primera dama, Janja da Silva , con caras de pavor viendo a Milei y Bolsonaro en una pantalla gigante, se ve al presidente argentino y a Flavio Bolsonaro aterrizando en paralelo, en dos aviones de combate, uno con los colores de Brasil y otro de Argentina, para llegar al estadio que recibirá el acto.

Fuente: La Nación