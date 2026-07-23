Imputaron por homicidio agravado al hijo de la mujer asesinada en Catamarca: permanece internado con custodia policial

La causa que investiga el femicidio de Norma Beatriz Tula , la mujer de 61 años asesinada a puñaladas en Catamarca , sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, la Justicia imputó a su hijo, Marcelo Joaquín Tula , por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ensañamiento . Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae , el acusado permanece internado con custodia policial.

La Fiscalía de Instrucción en Feria, a cargo de Yésica Miranda , tomó la decisión luego de analizar los distintos elementos de prueba reunidos durante la investigación preliminar, entre ellos, actuaciones policiales, testimonios, informes periciales y demás constancias incorporadas al expediente.

El Ministerio Público Fiscal de Catamarca informó que el miércoles 22de julio el imputado se abstuvo de declarar al momento de ser indagado .

A su vez, la Fiscalía solicitó la audiencia de control de detención, que fue suspendida debido a que el joven de 22 años permanece internado en el Área de Salud Mental del Hospital Interzonal San Juan Bautista , bajo custodia policial.

Por el momento, la causa se encuentra en pleno desarrollo y la Fiscalía indicó que aún restan producir diversas medidas probatorias y procesales relevantes para el completo esclarecimiento del hecho.

Según la reconstrucción de los investigadores, el crimen ocurrió el domingo 19 de julio, entre las 13 y las 14, en una vivienda ubicada en la calle Carlos de la Vega al 400, barrio La Chacarita, en San Fernando del Valle de Catamarca. La hipótesis es que Tula habría atacado a su mamá con un arma blanca durante una discusión .

“A un costado, con la cabeza hacia el sur, los pies hacia el norte, estaba ella tirada en el piso. La cara destrozada. Le había roto los lentes en su cara como si la hubieran golpeado. Tenía una manguera negra de agua, de PVC, incrustada en la sien izquierda. Tenía un haragán en la vagina. La había atravesado con el haragán. Tenía los pantalones y la ropa interior debajo de las rodillas, y había líquido en el piso”, relató Soledad, sobrina de la víctima, en diálogo con El Ancasti .

La autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico agudo secundario a múltiples heridas con arma blanca en la región cervical anterior del cuello. Ese resultado, junto con el resto de las pruebas reunidas, permitió sustentar la imputación formulada por la Fiscalía.

Soledad afirmó que existían antecedentes de violencia entre Norma y su hijo. “La agresión con mi tía de parte de este hijo ya venía desde hace años. Era difícil la convivencia entre ellos. Ella todo el tiempo lo echaba de la casa porque era muy agresivo, muy violento ”, declaró.

Además, señaló que el día del crimen vio llegar a Joaquín, junto a un amigo, en un auto rojo. Ambos ingresaron por el pasillo lateral hasta la vivienda de Norma. Tras escuchar una discusión, observó a Joaquín salir de la casa, “desorientado” y “sin responder preguntas”. Después, lo vio correr hacia la avenida San Martín.

La mujer relató que, tras el crimen, el joven fue a la casa de un amigo, en el Barrio 240 Viviendas, donde dejó algunas pertenencias y habría dicho que mató a su mamá. Luego se contactó con un hombre, que fue quien alertó a Soledad sobre lo ocurrido. Al recibir la noticia, ingresó a la casa y buscó a su tía hasta hallar la escena del crimen.

Fuente: Infobae