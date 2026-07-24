Boca vs O'Higgins, playoffs por la Copa Sudamericana 2026: resultado, gol y cómo quedó el repechaje

Boca , bajo la dirección técnica de Rodolfo Arruabarrena , le ganó por un exiguo 1-0 a O'Higgins por la ida de la llave de playoffs que ofrece un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana . El Xeneize, que contó con el regreso de Sebastián Villa -de discreto partido-, se impuso gracias a un gol de Miguel Merentiel tras una deliciosa asistencia de Leandro Paredes, quien lució impecable a pesar del trajín que arrastraba del Mundial 2026. Sin embargo, no supo cómo estirar distancias ante el buen equipo que tiene a Lucas Bovaglio como DT y todo se definirá el jueves que viene en Chile.

¡LOS APLAUSOS DE LA BOMBONERA! Sebastián Villa fue reemplazado sobre el final en Boca y salió OVACIONADO del campo de juego. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5kV7F3sB2l

El quite de Paredes contra O'Higgins que trajo recuerdos de Argentina-Egipto en la Copa del Mundo... pic.twitter.com/0z4ycpFLE7

¡¡LA BESTIA NO FALLA DE CARA AL ARCO!! Tremendo pase de Paredes para que Merentiel gane el mano a mano y anote el 1-0 de Boca ante O’Higgins. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lDUxZixiqI

¡ENORME ATAJADA DE MONTERO PARA EVITAR EL GOL DE SARRAFIORE PARA O’HIGGINS! 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0fJz9OyGGe

Omar Carabalí; Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luiz Pavez, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; y Arnaldo Castillo.

Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado: Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La delegación xeneize ya se encuentra en el estadio, lista para realizar la entrada en calor y ultimar detalles de cara al partido.

¡BOCA YA ESTÁ EN LA BOMBONERA! 🔵🟡 Con la presencia de Leandro Paredes y el regreso de Sebastián Villa, el Xeneize llegó a su estadio para recibir a O'Higgins. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/qowqktSziy

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez.

A menos de tres horas para el inicio, Brandsen 805 abrió sus puertas para darle comienzo a un nuevo semestre.

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El sector L del estadio (zona de plateas inferiores) fue modernizado con el fin de ofrecerle una mayor comodidad a los hinchas. Las mejoras incluyeron la construcción de un nuevo patio de comidas de 1800 metros cuadrados, baños ampliados, la remoción de estructuras obsoletas y la incorporación de pantallas LED.

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En la previa del duelo copero, en La Bombonera debieron prestarle atención a lo que ocurrió esta tarde en Napoli. Y es que el director deportivo del club italiano ratificaron su intención de quedarse con el Chango. "Es un extremo muy bueno. Si ellos (Boca y jugador) esperan nuestro momento, ficharemos a Zeballos. De lo contrario, no hay problema”, sostuvo Giovanni Manna.

Si bien cuenta con la buena noticia del regreso de Leandro Paredes, Arruabarrena ya tiene una enfermería plagada para su segundo partido oficial.

Leandro Lozano , el lateral derecho que se perfilaba como titular, sufrió una “distensión del músculo semimembranoso izquierdo” en la prácitca del martes. Carlos Palacio s quedó descartado por una “sobrecarga del músculo pectíneo derecho” y Milton Giménez debido a una “lesión grado II del músculo aductor derecho”. Luego, Adam Bareiro arrastra desde hace varios días una "discopatía lumbar”, mientras que Tomás Belmonte se encuentra recuperándose de un “esguince leve de tobillo derecho” desde hace diez días.

A esa lista se suman dos lesionados de gravedad: Rodrigo Battaglia atraviesa la recta final de su grave tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles, a la vez que Agustín Marchesín desde abril se encuentra recuperándose de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

La última vez que el Vasco se vio las caras con los hinchas fue el 20 de febrero de 2016, cuando el Xeneize goleó 4-1 a Newell's por la cuarta fecha del torneo local. Ahora, 3806 después, tendrá su reestreno en Brandsen 805.

El presidente Xeneize, Juan Romás Riquelme habló por primera vez en casi seis meses, en la previa del duelo frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana. "El entrenador pidió un delantero y creemos que Sebastián Villa reúne todas las condiciones", aseguró.

Rodolfo Arruabarrena ya tendría definido el equipo para recibir a O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Boca saldría con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Leonel Flores, Tomás Aranda y Sebastián Villa; Miguel Merentiel. El Xeneize busca empezar la serie con una victoria en La Bombonera.

La llave se define en 180 minutos. Esta noche se juega el primer capítulo en La Bombonera y la revancha será en Rancagua. El equipo que avance se clasificará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ya espera el paraguayo Recoleta FC.

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio terminó segundo en su grupo detrás de São Paulo y llega con la ilusión de sorprender a Boca. Además, incorporó al defensor argentino Tomás Avilés, procedente de Inter Miami, para reforzar el plantel en esta instancia decisiva.

Además de Leandro Paredes, Boca ya tiene habilitados a Leandro Lozano, Álvaro Montero y Sebastián Villa. Arruabarrena suma variantes para un plantel que buscará recuperar confianza y empezar con el pie derecho la serie frente al conjunto chileno.

La Copa Sudamericana aparece como la oportunidad para cambiar la imagen que dejó la temprana eliminación en la Libertadores. Boca ganó este torneo en 2004 y 2005 y ahora intentará iniciar otro recorrido exitoso desde esta serie frente a O'Higgins.

Leandro Paredes volvió a entrenarse con Boca apenas unos días después de disputar la final del Mundial con la Selección Argentina. El volante se reencontró con sus compañeros en La Bombonera y su presencia renueva la ilusión de los hinchas para este nuevo desafío internacional.

Después de la salida de Claudio Úbeda tras la eliminación en la Libertadores, Rodolfo Arruabarrena inicia su segundo ciclo como entrenador de Boca. El Vasco regresa al club donde ya fue campeón local y ahora tiene la misión de reencauzar el semestre con la Sudamericana como gran objetivo.

Boca y O'Higgins juegan desde las 21.30 (hora argentina) por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El partido se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+ Premium. La revancha será la próxima semana en Rancagua y el ganador enfrentará a Recoleta FC en los octavos de final.

Comienza la cobertura del debut de Boca en los playoffs de la Copa Sudamericana. Desde las 21.30, el Xeneize recibe a O'Higgins en La Bombonera con la obligación de dejar atrás el golpe por la eliminación en la Libertadores y dar el primer paso rumbo a los octavos de final. Arranca una nueva ilusión internacional.

Fuente: Clarín