Impactante video: un conductor perdió el control de su auto y derribó un poste que casi aplasta a dos personas en La Plata

Un impactante accidente de tránsito ocurrió este viernes por la mañana en La Plata , donde un auto perdió el control, se subió a la vereda y chocó contra un poste de luz. La columna cayó a pocos centímetros de dos personas que estaban junto a una moto y que lograron salvarse de milagro .

El hecho ocurrió cerca de las 9:30 en la intersección de la avenida 520 y la calle 169. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad ubicada frente al lugar y muestra el dramático desenlace del choque.

En las imágenes se observa a un hombre y una mujer conversando al lado de una moto estacionada sobre el cordón , frente a un comercio, mientras el tránsito circulaba con normalidad por la avenida.

De un momento a otro, un auto que avanzaba a gran velocidad se salió de control, se desvió hacia la vereda y terminó impactando de lleno contra un poste de luz . Según publicó el medio local 0221 , el conductor no logró detener la marcha antes del choque.

El fuerte impacto provocó que la columna se desplomara justo donde, instantes antes, estaba parado el hombre . Al escuchar el ruido, alcanzó a correr unos metros y evitó ser aplastado por apenas unos centímetros.

Por su parte, la mujer permaneció junto a la moto y también resultó ilesa, pese a que el poste cayó muy cerca de ella.

Tras el accidente, varios vecinos que pasaban por la zona se acercaron para asistir al conductor, cuyo vehículo quedó detenido sobre la vereda.

Fuente: TN