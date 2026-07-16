Ideal para días húmedos: el truco de Estados Unidos para secar la ropa en tiempo récord

Cuando el clima está húmedo o se acumula la ropa para lavar, conseguir que las prendas se sequen por completo puede llevar más tiempo de lo esperado. Sin embargo, en Estados Unidos se popularizó un método casero que ayuda a acelerar el secado dentro de la secadora , sin necesidad de comprar accesorios ni productos adicionales.

El procedimiento consiste en colocar una toalla completamente seca junto con la ropa húmeda al comenzar el ciclo . Aunque parezca un detalle menor, tiene una explicación física.

Al iniciar el programa, las prendas desprenden una gran cantidad de humedad . La toalla seca absorbe parte de esa agua durante los primeros minutos, lo que permite que el aire caliente circule con mayor eficiencia entre la ropa y acelere el proceso de secado.

De esta manera, las prendas comienzan a perder humedad más rápidamente durante la primera etapa del ciclo.

Los especialistas recomiendan retirar la toalla entre los 10 y los 15 minutos . Si permanece dentro de la secadora durante todo el programa, terminará humedeciéndose y dejará de cumplir su función.

Además de acelerar el secado, este método tiene otras ventajas:

Para aplicar este truco, es importante que la ropa no supere la capacidad recomendada y usar una toalla limpia, completamente seca, para que pueda absorber mejor la humedad.

Fuente: TN