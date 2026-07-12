Historial de Argentina vs. Inglaterra en los Mundiales: todos los números y resultados

La selección argentina e Inglaterra protagonizarán este miércoles la segunda semifinal del Mundial 2026. El partido, que dará a conocer un finalista, se disputa a las 16 (horario argentino) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, con televisación de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 12 de noviembre de 2005, en el marco de un amistoso internacional disputado en Ginebra, Suiza. Entonces, el seleccionado británico se quedó con la victoria por 3 a 2 con dos goles de Michael Owen y uno de Wayne Rooney (Hernán Crespo y Walter Samuel convirtieron los tantos del equipo que en ese entonces era dirigido por José Néstor Pekerman).

Sin embargo, este mano a mano representa un duelo histórico de las Copas del Mundo. Se cruzaron cuatro veces y varios de esos enfrentamientos son recordados por un motivo en particular más allá del resultado. La primera fue en la etapa de grupos de Chile 1962, con triunfo inglés por 3 a 1 con goles de Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves (José Sanfilippo descontó para la albiceleste).

Luego volvieron a verse las caras en cuartos de final del Mundial 1966, disputado en Inglaterra. Aquel encuentro, que dejó a los británicos como ganadores por un ajustado 1 a 0 gracias a una anotación de Geoff Hurst, es recordado por la expulsión del árbitro alemán Rudolf Kreitlein al capitán argentino Antonio Ubaldo Rattín, fallecido este sábado 11 de julio a los 89 años. El mediocampista no entendía el idioma del árbitro y reclamaba un intérprete para que le explique el motivo de la expulsión, en un episodio que marcó un precedente: en parte, a raíz de esto, se implementaron las tarjetas a partir de México 1970.

“Era tan injusta la expulsión, que de la bronca fui y me senté en la alfombra roja del palco de la Reina”, le contó el propio Rattín a LA NACION en 2016. “Ella no estaba en el estadio, pero igual me senté unos cinco minutos ahí. Después me levanté y me fui para el vestuario, que estaba atrás del arco. No había túnel (...) Llegué a la esquina del campo y vi que en los postes de los córners flameaba una banderita británica. La retorcí toda con la mano, miré a los hinchas y les dije: ‘Ingleses hijos de...’”, recordó. A partir de ahí, nació una rivalidad histórica.

El siguiente duelo fue aún más emblemático. En el estadio Azteca de la Ciudad de México, en el marco de los cuartos de final del Mundial 1986, la Argentina ganó 2 a 1 con el doblete más recordado de la historia de los Mundiales, el de Diego Armando Maradona: la Mano de Dios y el Gol del Siglo (Gary Lineker descontó para los británicos). El enfrentamiento fue cuatro años después de la guerra de Malvinas, lo que le añadió una carga simbólica imposible de soslayar para los argentinos.

En Francia 1998 volvieron a jugar entre sí, esta vez en los octavos de final. En un partidazo de ida y vuelta, empataron 2 a 2 por las anotaciones de Gabriel Batistuta y Javier Zanetti para la Argentina, y de Michael Owen y Alan Shearer para Inglaterra. Luego, después del tiempo suplementario, todo se definió en los penales. Allí, el seleccionado dirigido por Daniel Passarella se impuso por 4 a 3.

El último mano a mano mundialista fue en Corea del Sur - Japón 2002. Compartieron el grupo F y se enfrentaron en la segunda fecha, con triunfo de los Tres Leones por la mínima diferencia con un gol de David Beckham. Fue quizá la peor participación albiceleste en una Copa del Mundo a lo largo de la historia porque llegaba como la principal candidata al título y quedó eliminada en la primera ronda luego de acumular cuatro puntos, uno menos que Suecia e Inglaterra, que pasaron a octavos de final como líder y escolta, respectivamente.

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Fuente: La Nación