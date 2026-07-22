Hallaron sin vida a una mujer de 28 años y la investigación apunta al hombre que la vio por última vez

La Justicia de Catamarca investiga la muerte de María Belén Villagra , una joven de 28 años hallada sin vida en una vivienda del loteo Los Sauces, detrás de la cancha de AFI en el departamento Santa María. Las autoridades dispusieron la detención de un hombre que habría sido la última persona en verla con vida y que alertó a la Policía tras encontrar el cuerpo.

El hallazgo se produjo durante la medianoche del martes. Personal de la Comisaría Departamental Santa María y peritos judiciales intervinieron en la escena, donde localizaron el cuerpo de Villagra en un dormitorio, sujeto al respaldo de una cama .

Según El Esquiú , la joven permaneció en la vivienda junto con el hombre identificado por sus iniciales V.D.R , quien declaró que estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas desde el domingo. El detenido relató que se retiró del democilio y que al regresar, encontró a la joven sin signos vida. Luego, se comunicó con las autoridades para informar lo sucedido.

La Fiscal subrogante Gabriela Carrizo ordenó la detención de V.D.R con el objetivo de preservar la investigación, dado que se trata de la última persona que -según los elementos reunidos hasta el momento- habría tenido contacto con la víctima. La medida busca evitar la alteración o destrucción de pruebas mientras se desarrollan las diligencias judiciales y periciales.

Durante la jornada de ayer, se realizó un primer examen en la morgue del Hospital de Santa María . Sin embargo, la médica interviniente no logró identificar la causa de muerte, por lo que la Fiscal dispuso el traslado del cuerpo a la ciudad Capital. Especialistas del Cuerpo Interdisciplinario Forense realizarán el estudio definitivo, procedimiento que permitirá reconstruir las últimas horas de vida de la joven y establecer las circunstancias en las que se produjo el deceso .

La causa permanece bajo investigación y el hombre seguirá arrestado hasta conocerse los resultados de las pericias. Mientras se llevan a cabo las diligencias, el personal policial y forense realizó una inspección ocular exhaustiva en la vivienda . La investigación ahora depende en gran parte de la autopsia que será clave para identificar signos de violencia, intoxicación o patologías previas.

En paralelo, especialistas de la División Homicidios y Criminalística se trasladaron de inmediato a los Valles Calchaquíes para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes. La presencia de estos equipos apunta a recabar pruebas científicas y garantizar que la investigación avance bajo parámetros técnicos rigurosos. Las autoridades secuestraron el teléfono celular de la jóven . El análisis del dispositivo electrónico puede aportar datos relevantes a la investigación sobre sus últimas comunicaciones y movimientos.

Las primeras averiguaciones señalan que Villagra y V.D.R estuvieron juntos durante al menos 48 horas previas a la muerte de la mujer. Por esta razón, la situación procesal del detenido se analiza en función de los resultados que aporten los estudios forenses y las pruebas reunidas. La pesquisa procura reconstruir las últimas horas de vida de María Belén Villagra para determinar la causa del fallecimiento y establecer si se quitó la vida o si existió la intervención de un tercero.

Ante la sensibilidad del caso, las autoridades mantienen un estricto hermetismo sobre los avances de la investigación. Esta reserva busca resguardar la integridad de las pruebas y evitar filtraciones que puedan entorpecer el proceso judicial. Fuentes consultadas recordaron que toda información oficial se canalizará a través de partes emitidos por la Fiscalía y el Ministerio Público.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Santa María , que coordina las labores con la Comisaría Departamental y los equipos forenses. El Ministerio Público espera los informes técnicos para definir los pasos siguientes y determinar eventuales responsabilidades.

Fuente: Infobae