Hacía wheelie en moto en la costanera de Posadas, perdió el control y mató a un soldado

Un adolescente de 18 años que hacía wheelie con su moto en la costanera de Posadas perdió el control y mató a un joven soldado voluntario que cruzaba la avenida. Ocurrió el domingo a la madrugada y el responsable de la tragedia fue detenido diez horas más tarde en su casa.

La víctima fue identificada como Rodrigo Adán Barrientos (27) , quien prestaba servicio en la Compañía de Cazadores de Monte XII, unidad militar que funciona en la capital provincial. Otro joven que caminaba a su lado se salvó de milagro.

Todo sucedió a las 5 en un sector ubicado a unos 400 metros del lugar donde unas horas antes miles de hinchas se habían concentrado para festejar el triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial.

Las cámaras se seguridad fueron claves para establecer cómo ocurrió el hecho y también para detener horas después al acusado del homicidio.

Las imágenes muestran al motociclista circular al menos unos 30 metros en una sola rueda mientras Barrientos traspone caminando la avenida junto a otra persona.

A esa hora el tránsito era muy escaso en la zona y los dos peatones ya estaban llegando al cantero central cuando la moto quedó fuera de control. El vehículo salió despedido hacia la izquierda, impactando de lleno contra el soldado, que fue lanzado hasta el carril contrario de la avenida.

El conductor de la moto Gilera Smash 110, que circulaba sin casco , también cayó al suelo pero resultó ileso. Se acercó a la víctima y en reiteradas oportunidades se tomó de la cabeza.

Unos minutos después, cuando el nivel de indignación de otros conductores y peatones iba en aumento, escapó del lugar.

Los agentes de la División Homicidios y Cibercrimen fueron los encargados de rastrearlo. Horas después, en la plataforma de ventas de Facebook vieron que la moto era ofrecida a la venta por un usuario identificado como Juan Gabriel Das Neves .

A través de Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), los policías pudieron establecer que el sospechoso residía sobre la calle Independencia al 2400, en el barrio Madariaga de Posadas.

Cerca de las 16, los agentes llegaron hasta la vivienda donde lo detuvieron y también secuestraron prendas cuyas características coinciden con las que llevaba puestas el motociclista de la pirueta que se cobró la vida de Barrientos.

Das Neves, de 18 años , fue sometido a una prueba de alcoholemia y quedó alojado en una comisaría a disposición de la Justicia.

El cuerpo del soldado, en tanto, fue trasladado a la Morgue Judicial, donde este lunes se hará la autopsia.

Fuente: Clarín