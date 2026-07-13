Atropelló, mató, y huyó: detuvieron en Avellaneda a un conductor que escapó tras embestir a un motociclista en Puente Pueyrredón

La Policía de la Ciudad detuvo en Avellaneda a un hombre de 54 años que hace unas semanas escapó luego de atropellar con su auto y matar a un motociclista en el Puente Pueyrredón .

El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de junio cuando un hombre que conducía un Volkswagen Gol gris por el Puente Pueyrredón hacia provincia de Buenos Aires atropelló a un motociclista de 41 años , que circulaba a bordo de una Corven Triax 250, y escapó dejándolo tirado en la cinta asfáltica.

Personal de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad concurrió al lugar y solicitó la presencia del SAME para asistir al motociclista, pero cuando el equipo médico llegó hasta allí confirmó la muerte del conductor de la moto por las graves heridas sufridas al ser embestido por el Gol gris.

Desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 35, a cargo de María Paula Asaro, se dispuso iniciar una investigación para dar con el responsable del siniestro.

A través de las cámaras de seguridad se pudo comprobar que el conductor del Gol embistió por detrás al motociclista y lo dejó tirado sobre el asfalto , escapando por una de las bajadas del Puente Pueyrredón hacia Avellaneda.

El análisis de las imágenes permitió a los efectivos de la DIC 4 identificar al auto e individualizar a su conductor. El juez interviniente dictó la orden de allanamiento para el domicilio del imputado, que vive en Avellaneda.

Los agentes de la policía porteña que fueron a cumplir con la orden -y contaron con la cooperación de personal de la DDI de Avellaneda de la policía bonaerense- encontraron el auto involucrado en el estacionamiento del edificio donde reside el imputado, con huellas evidentes en el capot de haber intervenido en el fatal accidente.

El magistrado dispuso la detención del hombre en la causa caratulada como "homicidio culposo" con el agravante del abandono de persona . Además, se secuestró el vehículo para que realizarle las pericias necesarias.

Fuente: Clarín