Golpeó con una botella de vidrio a un joven durante los festejos por el triunfo de Argentina y terminó detenido

Un joven de 19 años fue detenido por la Policía del Chaco como presunto responsable de un violento ataque ocurrido durante los festejos por el triunfo de la Selección en la plaza central de la localidad de Avia Terai. Las autoridades informaron que la víctima, identificada como J.M., permanece internada en estado crítico tras recibir un golpe en la cabeza con una botella de vidrio.

Los festejos por la victoria de la Selección ante Suiza congregaron a decenas de personas en el centro de la ciudad. En medio de la euforia, se desató una pelea que, según la denuncia presentada por la madre del joven lesionado, terminó con su hijo gravemente herido. De acuerdo con los datos a los que pudo acceder Infobae , la mujer relató que su hijo regresó a su domicilio con una herida sangrante y síntomas de malestar evidentes, lo que motivó su traslado de urgencia al hospital local.

El personal médico que atendió a J.M. en el centro de salud de Avia Terai determinó que el joven presentaba un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Debido a la gravedad del cuadro, fue estabilizado y derivado primero al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña , donde quedó bajo asistencia mecánica respiratoria. Posteriormente, por la complejidad del caso, fue trasladado al Hospital Perrando de Resistencia para recibir atención especializada.

La causa fue caratulada como “supuestas lesiones graves en ocasión de riña”. Durante la investigación, los agentes tomaron declaración a familiares de la víctima, quienes señalaron a un joven de 19 años, cuyas iniciales son S.J.S., como el presunto agresor. Con estos datos, la Policía de Chaco puso en marcha un operativo que culminó con la detención del sospechoso.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron el pico de una botella de cerveza y varios fragmentos de vidrio, elementos que serán incorporados como pruebas al expediente judicial. Según la denuncia original, el ataque habría sido perpetrado con una botella de vidrio, lo cual coincide con los objetos incautados en el lugar de los hechos.

Casi en simultáneo con lo ocurrido en la provincia de Chaco, un joven de 20 años fue asesinado en la ciudad de San Francisco, Córdoba , durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza , en un aparente ajuste de cuentas narco.

Sucede que la víctima, identificada como Matías Gerardo Ochonga , había salido recientemente de prisión, luego de ser detenido por robos calificados. “Lo estaban esperando” , resumió una fuente ligada a la investigación.

El ataque ocurrió pasadas las 2 de la madrugada, en el cruce de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo de esa localidad cordobesa, donde los vecinos celebraban el pase a semifinales del Mundial. “Le dispararon por la espalda y escaparon” , agregó la fuente quien aseguró que los autores, que serían dos, ya fueron identificados y tienen pedido de captura.

La sospechas sobre que se haya tratado de una venganza por droga están fundadas en las características del homicidio y en que tanto Ochonga como los presuntos asesinos son de Frontera , la ciudad cordobesa que limita con Santa Fe y es un punto crítico para la seguridad, debido al dominio de bandas narco que operan en el territorio.

El joven, que residía en San Francisco, había salido de la cárcel en libertad condicional en los primeros días de julio. Tenía, además, dos pedidos de captura vigentes.

San Francisco es cabecera del departamento de San Justo y está ubicada a 206 kolómetros de la ciudad de Córdoba donde se congregaron 20 mil personas, durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, en la zona del Patio Olmos para celebrar la victoria contra el combinado Suizo.

Fuente: Infobae