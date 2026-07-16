Golpe millonario en La Plata: escondía $20.000.000 y US$20.000 en una gomería, los ladrones lo descubrieron y se llevaron todo

Un comerciante de La Plata fue víctima de un impactante robo después de que delincuentes ingresaran a su gomería y escaparan con una fortuna que mantenía escondida en el lugar.

Según denunció, los ladrones se llevaron $20 millones y US$20.000 que estaban ocultos dentro del baúl de un auto estacionado en el taller, un dato que para los investigadores no parece haber sido casual.

El hecho ocurrió en una gomería ubicada sobre la avenida 520, en la localidad de Tolosa. El dueño descubrió el robo cuando llegó al comercio para comenzar la jornada laboral y encontró la persiana de ingreso forzada. Al revisar el interior del local, advirtió que habían abierto el vehículo donde guardaba el dinero y que no quedaba un solo billete.

De acuerdo con la denuncia, el comerciante conservaba el efectivo oculto dentro del baúl de un automóvil que permanecía en el taller. La suma que guardaba allí difícilmente pudiera ser encontrada al azar, por lo que una de las principales hipótesis es que los delincuentes contaban con información previa sobre dónde estaba el dinero.

Tras la sorpresa, la víctima dio aviso a la Policía y comenzó una investigación para intentar identificar a los responsables. Los investigadores trabajan con el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y otras medidas para reconstruir los movimientos de la banda antes y después del golpe.

Según relató la víctima, recibió una llamada en la que le aseguraron que un hombre que había hecho trabajos esporádicos en la gomería durante la semana anterior comentaba que había participado de un golpe y que intentaba cambiar dólares.

Por el momento no hay detenidos y la causa continúa en manos de la Justicia, mientras los pesquisas intentan determinar cómo los ladrones accedieron al dato sobre la importante suma de dinero que el comerciante mantenía oculta dentro de la gomería.

Fuente: TN