Giro en la causa: el llamativo dato que arrojó la autopsia al cuerpo incinerado en Fuerte Apache

La investigación por el macabro hallazgo de un cuerpo incinerado dentro de un carro en el barrio Ejército de los Andes , más conocido como Fuerte Apache , en la localidad bonaerense de Ciudadela , sumó un dato clave: el resultado de la autopsia.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae , los primeros exámenes forenses efectuados el día de ayer revelaron que fue asesinado de un disparo en la cabeza. Además, ya fue identificado por un familiar, quien lo reconoció por los tatuajes que tenía en el cuerpo .

Sin embargo, la UFI Nº7, que es la que lleva adelante la investigación, trabaja por estas horas en confirmar la identidad con otros estudios. Por el momento el único dato que se tiene es que la víctima es un hombre . “Fue identificado por un familiar. Sin perjuicio de ello desde la Fiscalía están efectuando las medidas para su correcta identificación”, dijo la una fuentes consultadas por este medio.

El estremecedor hallazgo fue hecho este lunes por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo con los primeros datos, el cuerpo del hombre -cuya edad aún se desconoce- fue encontrado completamente calcinado dentro de un carro de mano que había sido incendiado y por ahora la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió. Por lo elementos obtenidos hasta el momento y el resultado de la autopsia, se trata de un homicidio , probablemente en el marco de un ajuste de cuentas.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, el hallazgo se produjo en las inmediaciones del Nudo 6 del complejo habitacional. Cuando los efectivos lograron sofocar las llamas descubrieron el cadáver.

La causa fue calificada, en principio, como averiguación de causales de muerte (homicidio) . En el lugar también trabajó personal de la DDI y Policía Científica.

La investigación avanzó desde el mismo lunes sobre el análisis de las cámaras de seguridad de la zona . De acuerdo con otra fuente policial consultada por este medio, los registros permitieron detectar a dos personas que habrían empujado el carro hasta el lugar donde apareció el cuerpo y luego le prendieron fuego .

Los sospechosos, sin embargo, todavía no fueron identificados , ya que las imágenes muestran que llevaban el rostro cubierto. Los investigadores continúan con distintas tareas para establecer sus identidades. De momento se baraja la hipótesis del ajuste de cuentas , aunque no descartan otras posibilidades. En ese sentido, explicaron a este medio que la investigación recién comienza y por el momento se manejan los dato con completo hermetismo.

Si bien trascendió la versión de que previo al hallazgo del cuerpo hubo un tiroteo, la fuentes de la investigación consultadas relativizaron esa hipótesis y pidieron cautela hasta contar con los resultados de las pericias.

“Por ahora no hay nada seguro” , aseguró a este medio uno de los investigadores. En ese sentido, explicó que la víctima incluso podría ser un carrero de la zona , una posibilidad que también forma parte de las líneas de trabajo abiertas.

Fuente: Infobae