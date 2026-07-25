Fue una de las grandes estrellas de los 80, abandonó la actuación y se convirtió en policía

Durante la década de 1980, Erik Estrada fue una de las caras más populares de la televisión estadounidense . El actor, cuyo nombre real es Henry Enrique Estrada (77), alcanzó la fama mundial al interpretar a Francis Llewellyn “Ponch” Poncherello en CHiPs , la exitosa serie sobre policías de California que fue emitida en decenas de países.

Su carisma lo convirtió en una celebridad internacional y también en uno de los primeros actores estadounidenses de ascendencia puertorriqueña en alcanzar un reconocimiento masivo en Hollywood. Tras el éxito de la serie, siguió su labor en cine y televisión durante las décadas siguientes, y una de sus apariciones más recientes fue en la serie Fallout (2024), donde interpretó al personaje Adam.

Sin embargo, mucho antes de convertirse en actor, tenía un sueño muy distinto para su vida. Erik creció en el barrio de Spanish Harlem, en Nueva York. Tras la separación de sus padres, su madre comenzó una relación con un detective llamado Pete Panos, quien despertó en él la idea de formarse como policía .

En una entrevista con Fox News Digital , el actor recordó que siempre imaginó un futuro como oficial. Sin embargo, todo cambió durante la adolescencia. “Me picó el gusanillo de la actuación” , recordó entre risas. Aun así sabía que ese camino no sería para nada fácil, por lo que le prometió a su madre que si para antes de los 30 años no alcanzaba el éxito, volvería a la academia policial.

Pero el éxito llegó mucho antes de esa fecha y cambió su destino, aunque nunca olvidó aquella meta que había tenido desde niño. Por eso, en el año 2016 Erik Estrada logró hacer real su gran anhelo al prestar juramento como oficial de reserva del Departamento de Policía de St. Anthony, una pequeña ciudad del estado de Idaho con alrededor de 3.500 habitantes.

La ceremonia fue encabezada por el entonces alcalde Neils Thueson y contó con la presencia de agentes, vecinos y sus familias. Luego del acto, el actor compartió la tarde con la comunidad y explicó que su trabajo estaría enfocado en una problemática cada vez más preocupante, que es la protección de niños frente a los depredadores sexuales que actúan a través de internet.

“La educación es la mejor protección, especialmente en internet. Los niños deben aprender a comportarse en las salas de chat . No compartan información personal. Por supuesto, no revelen el nombre de sus padres ni a qué escuela asisten. Nunca acepten regalos. Y, sobre todo, nunca se reúnan con alguien con quien hayan estado chateando. No son quienes dicen ser. Si envían una foto, no son ellos ”, advirtió.

Aunque podría haber colaborado con departamentos policiales de grandes ciudades, el actor explicó al medio Idaho State Journal que optó por St. Anthony porque las comunidades más pequeñas permiten avanzar con mayor rapidez en este tipo de iniciativas. “Lo que sucede en una gran ciudad implica muchísima política” , afirmó Estrada al explicar que, en muchos casos, los proyectos se demoran por cuestiones burocráticas.

El jefe de Policía coincidió con esa mirada y recordó cómo fue el primer contacto con el actor. Incluso contó que, al recibir el correo electrónico con la propuesta, creyó que se trataba de una estafa y decidió investigar antes de responder. Una vez comprobada su autenticidad, el municipio avanzó rápidamente con la iniciativa. “Conseguimos que todos se sumaran de inmediato para no hacerle perder el tiempo. En una ciudad más grande, podría llevar semanas” , concluyó Terry Harris.

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Fuente: La Nación