Fue a la consulta de su hija, el médico no estaba y lo encontró en una cafetería

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Una madre denunció a un médico dermatólogo luego de que no atendiera la consulta programada para su hija de 3 años y aseguró haberlo encontrado en una cafetería durante el horario en que debía estar recibiendo pacientes. El hecho ocurrió en São Bernardo do Campo, en el estado brasileño de São Paulo.

Según relató la mujer, la consulta estaba prevista para las 11:40 en un centro médico del convenio Santa Helena. Tras esperar alrededor de 20 minutos, le informaron que el profesional no se encontraba en el consultorio y que estaría en un café ubicado dentro del Shopping Golden Square.

La madre decidió dirigirse al lugar y confrontó al médico por su ausencia. El momento quedó registrado en un video que posteriormente se difundió en las redes sociales, donde generó numerosas reacciones e indignación.

Tras el episodio, la mujer presentó un reclamo formal ante el convenio Santa Helena y anunció que también llevará el caso ante el Consejo Regional de Medicina (CRM) para que se evalúe la conducta del profesional.

Hasta el momento, ni el médico ni la empresa de salud emitieron un comunicado sobre lo ocurrido. La información disponible se basa en el testimonio de la madre y en las imágenes registradas durante la confrontación.



