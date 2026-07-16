Fin del reinado de la mopa tradicional: el nuevo invento que es tendencia para limpiar los pisos en 2026

Durante años, la mopa de algodón fue la aliada infaltable para limpiar pisos en los hogares argentinos. Su capacidad de absorción la hizo popular, sobre todo en superficies delicadas como madera o parquet. Sin embargo, en el último tiempo, nuevas alternativas comenzaron a desplazarla, impulsadas por la búsqueda de mayor eficiencia y menor impacto ambiental.

El cambio no responde solo a una cuestión de comodidad. Especialistas en limpieza y sostenibilidad advierten que las mopas tradicionales presentan varias desventajas : consumen mucha agua, requieren más detergente y su vida útil es limitada . Además, si no se secan bien, pueden acumular bacterias y deteriorarse rápido, lo que obliga a reemplazar los cabezales con frecuencia.

Aunque el algodón sigue siendo un material absorbente, su producción demanda grandes cantidades de agua. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) , fabricar un kilo de algodón puede requerir entre 10.000 y 20.000 litros de agua , una cifra que preocupa por su impacto ambiental.

A esto se suma el uso cotidiano: las mopas de algodón suelen necesitar baldes llenos de agua y más detergente para limpiar bien. Después de cada uso, requieren un lavado profundo, muchas veces con agua caliente y productos especiales, lo que incrementa el consumo de energía y recursos.

En cuanto a la eficacia , las fibras de algodón absorben bien el agua, pero no siempre retienen la suciedad y los microorganismos con la misma eficiencia que otros materiales modernos. Por eso, en algunos casos, hay que pasar la mopa varias veces para lograr buenos resultados.

En los últimos años, crecieron los sistemas de limpieza reutilizables hechos con fibras naturales como algodón orgánico , lino o mezclas vegetales . Estas opciones buscan reducir el impacto ambiental sin resignar capacidad de limpieza.

Su principal ventaja es la mayor durabilidad cuando se les da el mantenimiento adecuado. Al ser de origen natural, generan menos residuos y representan una alternativa más sostenible frente a otros materiales. Además, permiten controlar mejor la cantidad de agua utilizada y retiran la suciedad de forma eficiente.

Eso sí, para que duren más, es clave secarlas completamente después de cada uso y seguir las recomendaciones de lavado del fabricante.

Hoy la limpieza del hogar apunta a herramientas que combinen eficiencia, durabilidad y bajo consumo de agua . El algodón orgánico y el lino se posicionan como las principales opciones para quienes buscan cuidar el ambiente y mantener la casa impecable. Así, pequeños cambios en la rutina pueden hacer una gran diferencia en el uso responsable de los recursos.

Fuente: TN