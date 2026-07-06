Fin del reinado de la mesa ratona cuadrada: la nueva tendencia más elegante y práctica de 2026

Las tendencias en decoración cambian de forma constante y este año hay una protagonista inesperada en los comedores: las mesitas ratona con formas curvas . Los modelos cuadrados y de líneas rectas, que durante años dominaron el diseño de interiores, empiezan a ceder terreno frente a piezas con bordes redondeados, siluetas orgánicas y esquinas suaves que aportan un estilo más cálido y contemporáneo.

La propuesta responde a una tendencia que atraviesa todo el mundo del interiorismo: dejar atrás las líneas rígidas para incorporar muebles inspirados en las formas de la naturaleza. El resultado son ambientes más relajados, visualmente livianos y con una sensación de mayor fluidez, algo especialmente valorado en dormitorios pequeños.

Uno de los principales motivos de este cambio es que las curvas generan una percepción de armonía y hacen que los espacios se sientan más acogedores. Además, al eliminar las esquinas pronunciadas, las mesitas ratonas resultan más cómodas para circular alrededor del comedor y ayudan a suavizar el espacio.

La nueva generación de mesas ratonas apuesta por diseños simples, materiales naturales y detalles que privilegian la textura antes que los adornos excesivos. Entre las opciones que más se ven en proyectos de interiorismo aparecen:

Los materiales también acompañan esta búsqueda. Predominan las maderas claras como el roble, el fresno o la lenga, además de acabados en tonos arena, beige, blanco roto y colores tierra. En algunos casos se suman detalles de vidrio, piedra natural o ratán para reforzar el aspecto orgánico.

Los especialistas en decoración explican que el auge del diseño curvo no se limita a las mesas ratonas. Sofás , sillones , espejos , lámparas y hasta cocinas comenzaron a incorporar líneas orgánicas porque transmiten una sensación de calma y equilibrio visual.

Fuente: TN