Feroz raid criminal en Mendoza: asesinó a cuchilladas a un hombre y luego incendió la vivienda de su expareja

Un hombre de 53 años —cuyas iniciales son H.A.D.C.— fue asesinado ayer viernes por la noche en la localidad de Maipú , provincia de Mendoza , mientras ayudaba en una mudanza .

La investigación de las autoridades mendocinas sostiene que el mismo agresor, luego del crimen, incendió la vivienda de la pareja de la víctima. El asesino escapó y es intensamente buscado por la Policía de Mendoza .

El feroz ataque ocurrió en la intersección de La Pampa y Blas Parera , informaron fuentes policiales a Infobae . La víctima, al momento de ser acuchillado, estaba colaborando con una amiga de su pareja en el traslado de pertenencias hacia otro domicilio . Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar minutos más tarde del homicidio y constató el fallecimiento del hombre .

Poco después del sangriento hecho, un llamado al 911 alertó sobre un incendio en una casa, perteneciente a la pareja de la víctima , una construcción precaria que sufrió pérdidas totales y en la que no hubo heridos , agregaron desde la Policía de Mendoza a este medio.

La reconstrucción del crimen señaló a un hombre de 45 años, identificado en el parte policial por sus iniciales A.C.S., como principal sospechoso . De acuerdo con la Policía de Mendoza, se trata de la expareja de la mujer que actualmente mantenía un vínculo sentimental con la víctima mortal .

El parte oficial indicó además que la mujer del hombre asesinado fue trasladada a declarar junto con otras dos mujeres , que habrían presenciado el hecho. Esos testimonios forman parte de las medidas ordenadas para reconstruir la mecánica del ataque y el recorrido posterior del acusado.

Según las pericias, el hombre de 53 años caminaba junto a su pareja y otra mujer trasladando distintos elementos de la mudanza cuando fueron sorprendidos por el sospechoso . Tras una discusión, el hombre de 45 años lo habría atacado con un cuchillo tipo carnicero y le provocó dos heridas mortales en la zona torácica.

Luego de la brutal agresión con el arma blanca, el asesino se fugó y fue a incendiar la casa de su exmujer , quien en ese momento intentaba salvarle la vida a su pareja, quien yacía en el pavimento.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía interviniente con participación de Policía Científica , la División Homicidios, el Grupo TEN y otras unidades especializadas. Ahora, los peritajes y la toma de testimonios buscan establecer con precisión cómo se produjo la agresión y qué recorrido hizo el acusado después del crimen .

El autor de la muerte del hombre, de acuerdo con el parte oficial, registra como antecedente un comparendo y citación de la Justicia en febrero de este año .

Fuente: Infobae