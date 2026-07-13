Fernando Majeras, carnicero: “Hay tres cosas fundamentales para mirar en la carne: el color, la grasa y el olor”

A la hora de comprar carne, muchos consumidores buscan que el corte sea de buena calidad , pero también intentan cuidar el bolsillo frente a los aumentos de precios. Por eso, saber reconocer un producto fresco y conocer alternativas más económicas puede ayudar a aprovechar mejor cada compra.

El color, la grasa y el olor son algunos de los principales indicadores para saber si una carne está en buenas condiciones . Además, elegir cortes menos tradicionales puede ser una estrategia para reducir gastos sin perder sabor ni calidad en la cocina.

Fernando Majeras , carnicero del mayorista Cabaña Don Theo, explicó cuáles son los errores más frecuentes al comprar carne , qué cortes son los más pedidos actualmente y qué recomendaciones seguir para conservarla correctamente.

“Hay tres cosas fundamentales para mirar: el color, la grasa y el olor . La carne tiene que tener un color rosado o rojo, pero nunca debe verse oscura o tirando al negro”, explicó Majeras.

Sobre la grasa, indicó que también es un punto clave para evaluar la calidad del corte. “Tiene que ser blanca, bien blanca. Eso habla de una buena carne” , señaló.

Además, remarcó que el olor es uno de los indicadores más importantes. “Tiene que tener olor a carne y nada más. Cuando empieza un proceso de descomposición, se nota inmediatamente en el olor” , explicó.

Según el carnicero, algunos cortes tienen una mayor demanda dependiendo del momento del año y las costumbres de consumo. “Actualmente estamos en un auge del asado y el vacío por las juntadas, los partidos y todo lo relacionado con el Mundial” , contó.

Sin embargo, aclaró que los cortes destinados a milanesas siguen siendo los más buscados durante la semana. “ Los cortes para milanesa son los que más traccionan habitualmente porque forman parte de la comida diaria de muchas familias”, explicó.

También mencionó que durante los meses más fríos aumentan las ventas de cortes para comidas de olla. “En invierno se eligen mucho el osobuco y el espinazo, todo lo que sirve para hacer sopa o pucheros” , agregó.

Frente al aumento del precio de algunos cortes tradicionales, Majeras destacó que existen alternativas que permiten cocinar platos sabrosos gastando menos.

“Está muy de moda el osobuco porque se puede usar para un montón de preparaciones” , explicó. Además, recomendó la falda como una opción para la parrilla. “La falda en tira puede ser una alternativa cuando no alcanza para comprar otros cortes de asado” , señaló.

Para quienes buscan preparar milanesas, sugirió aprovechar otros cortes menos costosos. “Se pueden hacer con bola de lomo o paleta, que también funcionan muy bien” , indicó.

Majeras explicó que la forma de guardarla depende de si se va a consumir en los próximos días o si se va a congelar.

“En la heladera hay que sacarle la bolsa y dejarla en un plato o en un táper” , recomendó. En cambio, para el freezer la conservación debe ser diferente: “ Tiene que estar embolsada y hay que congelarla fresca” .

Además, remarcó un error habitual. “No hay que esperar a que la carne se empiece a deteriorar en la heladera para después pasarla al freezer. Si uno sabe que no la va a consumir, conviene congelarla cuando todavía está fresca ”, explicó.

Para Majeras, una de las claves para gastar menos es conocer las distintas opciones que ofrece cada corte y animarse a cocinar de otra manera.

“Lo principal es ser creativo en la cocina. A veces uno compra un espinazo y puede hacer un estofado, cuando antes era un corte que se usaba solamente para un puchero”, explicó.

“ Hay que ser un poco más creativo a la hora de cocinar . Muchas veces un corte más económico puede transformarse en un plato excelente”, concluyó.

Fuente: TN