Colocar una ramita de eucalipto detrás de la puerta de entrada: para qué sirve y por qué cada vez más personas lo hacen

El eucalipto es una de las plantas más valoradas por su intenso perfume y por los múltiples usos que tiene en el hogar. Sin embargo, más allá de sus aplicaciones tradicionales, también forma parte de diversas creencias populares y prácticas como el Feng Shui , donde se lo considera un símbolo de purificación, protección y renovación.

En este marco, cada vez más personas adoptan un sencillo ritual: colocar una ramita de eucalipto detrás de la puerta de entrada . Según quienes lo practican, este gesto ayudaría a proteger la vivienda de las energías negativas y a favorecer un ambiente más armonioso.

De acuerdo con distintas tradiciones, la puerta principal representa el lugar por donde ingresan tanto las personas como la energía al hogar. Por eso, mantener ese espacio protegido adquiere un significado especial.

El eucalipto, asociado con la limpieza y la renovación, se utiliza como un amuleto natural para mantener un entorno equilibrado . Entre los beneficios simbólicos que se le atribuyen se encuentran:

Muchas personas aprovechan el momento para establecer una intención positiva, como atraer prosperidad, fortalecer la armonía familiar o dejar atrás situaciones negativas.

Además de colocarlo detrás de la puerta de entrada, el eucalipto suele utilizarse de otras maneras dentro del hogar:

Más allá de las creencias espirituales, el eucalipto sigue siendo una de las plantas más elegidas para decorar y aromatizar los espacios, combinando su agradable fragancia con el valor simbólico que muchas culturas le atribuyen como protector del hogar.

Fuente: TN