Femicidio en Córdoba: qué reveló la autopsia de la mujer asesinada por su ex pareja

La autopsia practicada a Rocío Belén Gómez, la joven de 25 años asesinada en Córdoba por su ex pareja y padre de su hija, Maximiliano Braudaco (40), determinó que la causa de su muerte fue “un shock hipovolémico, provocado por múltiples heridas punzantes, presuntamente ocasionadas con un arma blanca ”.

El informe preliminar, difundido por el Ministerio Público Fiscal, reveló un dato impactante: “ Cinco de esas lesiones afectaron órganos vitales, y la más grave perforó un pulmón y seccionó la aorta”, señala el documento que ya fue incorporado a la causa que investiga el femicidio ocurrido el lunes en la localidad de Santa María de Punilla.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada. Tras el ataque, el hombre escapó del lugar, le confesó el crimen a un vecino y finalmente fue detenido por la Policía de Córdoba. Hoy es el único acusado por el asesinato. Al momento del hecho, el femicida cumplía una condena condicional por violencia familiar en una causa iniciada a partir de una denuncia presentada por la madre de la víctima.

El episodio ocurrió en un domicilio ubicado en la esquina de Independencia y Echeverrí. Gómez, mamá de tres menores de edad, y Braudaco se habían reunido para ver la final del Mundial. Horas más tarde, una discusión derivó en el ataque fatal .

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la madre de la joven intentó intervenir para detener la agresión. Al no conseguirlo, salió a buscar ayuda. Cuando regresó a la vivienda encontró a su hija sin vida. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que la víctima murió como consecuencia de múltiples heridas de arma blanca .

Tras el femicidio, Braudaco se dio a la fuga . De acuerdo con el testimonio de un vecino, minutos después del hecho se cruzó con el hombre, a quien describió como una persona “violenta”, y le preguntó: “¿Por qué tenés sangre en la mano?” .

“Apuñalé a Rocío” , respondió el atacante, según el relato del testigo. Inmediatamente, la Policía montó un operativo cerrojo y logró detenerlo a pocas cuadras de la escena del crimen. “Estaba borracho, pasó por acá como a las 8 y la Policía lo agarró a dos cuadras” , declaró el vecino a El Doce .

La investigación también reveló que Braudaco había sido condenado en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje a dos años y seis meses de prisión condicional por delitos de coacción y daño calificado . La sentencia incluía una serie de reglas de conducta y medidas de restricción que debía cumplir. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la madre de Gómez.

La investigación por el femicidio quedó a cargo de la fiscal Silvana Pen, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín , quien imputó al detenido por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Fuente: Infobae