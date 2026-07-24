Femicidio de la modelo argentina en México: difundieron la primera foto del sospechoso detenido

Se conoció la primera imagen de Juan Manuel Reverter después de su detención en Estados Unidos por el femicidio de Agostina Jalabert , la modelo argentina asesinada en febrero de 2023 en Playa del Carmen, México.

La fotografía fue tomada durante el procedimiento realizado en el condado de Deschutes, en el estado de Oregón, donde el acusado fue arrestado tras permanecer prófugo durante tres años y medio.

La captura estuvo a cargo de efectivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos , con apoyo del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional e Interpol Washington .

La imagen difundida corresponde a ese operativo y muestra por primera vez al acusado bajo custodia desde que comenzó la búsqueda internacional en su contra.

Reverter era buscado por la Justicia mexicana por el femicidio de la joven de 31 años . Tras su detención, quedó a disposición de las autoridades estadounidenses mientras avanza el proceso para definir su extradición a México, donde deberá responder por la acusación.

Agostina Jalabert , oriunda de Carmen de Patagones, fue encontrada muerta el 18 de febrero de 2023 en el departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen.

En un primer momento, la Justicia mexicana investigó el caso como un presunto suicidio y no vinculó al acusado con el hecho. Con el avance de las pericias, esa hipótesis fue descartada y la causa quedó caratulada como femicidio .

La Justicia mexicana emitió un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol . La búsqueda se extendió durante más de tres años y medio, hasta que Reverter fue localizado y detenido en el estado de Oregón.

De acuerdo con la investigación, Agostina sufrió golpes, abuso sexual, quemaduras y fue ahorcada . Los peritos concluyeron que el acusado intentó montar una escena de suicidio antes de huir de México, lo que dio origen a la búsqueda internacional.

Su captura puso fin a más de tres años de rastreo internacional. Ahora, la Justicia deberá avanzar con el proceso para que Reverter sea trasladado a México y enfrente el juicio por el crimen de Agostina Jalabert.

Fuente: TN