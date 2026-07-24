Cómo murió la nena de dos años de Villa Gesell y qué medidas toman para investigar a su madre

La justicia de Dolores investiga a una mujer por la muerte de su hija de 2 años , quien falleció por una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco, según relevó la autopsia .

Fuentes del caso consultadas po r Clarín indicaron que por el momento, el expediente judicial está caratulado como "averiguación causales de muerte" y que tanto la madre como el padre de la nena fueron notificados de estas actuaciones.

Es que la mujer ya había perdido dos hijo s en los últimos 13 años. Por el caso de uno de ellos estuvo detenida con prisión preventiva y finalmente fue absuelta tras un juicio celebrado en un tribunal de Mar del Plata en 2016.

La madre de los menores tiene, a su vez, otro hijo de 4 años, que actualmente vive con ella. Y tras lo ocurrido con la nena de 2, la justicia dispuso que intervenga el personal del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Villa Gesell conocer la situación en la que se encuentra el nene.

Para ello, los especialistas llevaran a cabo una serie de estudios y peritajes socioambientales y psicológicos.

Todo comenzó el sábado pasado, cuando la niña de 2 años fue trasladada el último sábado al Hospital Municipal de Villa Gesell con un presunto cuadro de broncoaspiración.

Llegó a las 16.50, sin signos vitales. Y a pesar de que el personal médico realizó maniobras de reanimación durante 40 minutos, no lograron salvarla. Murió una hora más tarde , a las 17.53.

El estudio forense arrojó que la muerte de la nena fue por una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco , según confirmaron las fuentes a Clarín.

Además, se supo que no se hallaron signos de violencia, ya sean de viejos o recientes .

Aunque el informe es favorable a la madre de la menor, el fiscal a cargo de la causa, Juan Pablo Calderón, decidió no entregar el cuerpo a la familia mientras avanza la investigación.

Por tal razón, los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Dolores se presentaron este viernes a la casa de la mujer, de 42 años, y su pareja, de 53, en Paseo 104 y Circunvalación.

Las sospechas sobre la madre de la nena surgieron tras conocerse los fallecida Isabella se corresponden con un llamativo historial con casos similares a la trágica muerte de la nena.

Durante 2016, la mujer ya había sido investigada en Mar del Plata por la muerte de su hija de 11 meses. En aquel entonces, tanto ella como su marido fueron acusados por "presunto abuso y homicidio" y estuvieron detenidos casi dos años.

El caso tuvo mucha repercusión en Mar del Plata porque luego de la muerte de la beba, la pareja no se entregó a la Policía y se recluyó en campos de la zona por temor a una investigación y posterior condena.

Finalmente, en 2018 fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Mar del Plata , que consideró que no había pruebas de maltrato o abuso para con la menor fallecida.

En medio de ese proceso se descubrió la muerte de otra de sus hijas: una bebé de seis meses. Ocurrió en 2013. En ambos casos, los informes médicos atribuyeron los decesos a complicaciones respiratorias y no a lesiones traumáticas.

A su vez, la Justicia de Familia intervino tras las dos primeras muertes y, tras sospechas de maltrato infantil y “ambiente de convivencia inconveniente”, les quitó la tenencia de los otros cuatro hijos. Algunos ingresaron en el ámbito de Hogares de Belén y otros fueron adoptados.

Tras resultar absuelta hace 8 años, la mujer se mudó a Villa Gesell, pero al tiempo se separó de su marido. Y formó una nueva pareja, con quien tuvo dos hijos más, uno de ellos, la menor fallecida.

Fuente: Clarín