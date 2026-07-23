Faltan goles y sobra ruido en política y economía

Después del ilusionante índice de inflación por debajo del 2% por primera vez en 13 meses, otros indicadores económicos, sociales y políticos llamaron al Gobierno a morigerar euforias y a profundizar el trabajo para obtener resultados positivos en los próximos dos meses, que serán cruciales.

En eso está centrada tanto la tarea del ala de gestión política, que lleva adelante Diego Santilli , bajo la atenta y permanente supervisión de Karina Milei , como la del equipo económico, que conduce Luis Caputo .

Reformas económicas y acuerdos políticos que le den viabilidad, junto con un blindaje financiero, encabezan las prioridades de un Gobierno que ha quedado en medio de una polución auditiva , potenciada por el final no deseado del Mundial.

Lo que se ha dado en llamar la “ola anti-argentina” , con las críticas que precedieron y, sobre todo sucedieron, a la fallida actuación del seleccionado nacional contra el de España, desacomodó al oficialismo, que tuvo comportamientos ambivalentes al respecto. Aunque pretendió capitalizarla para su meneada y algo gastada batalla cultural, pero sin lograr apropiarse de la reacción.

Muy probablemente, Milei le agregue combustible a esa cuestión (y lejos esté eso de incomodarlo) con su agenda internacional de los próximos días. Empezará hoy con el viaje a Brasil para apoyar al candidato presidencial opositor, Flavio Bolsonaro , hijo del expresidente de ultraderecha condenado por intento de golpe de Estado, y a quien el mandatario argentino intentó visitar, pero le fue impedido por disposición de la justicia brasileña.

El coro anti-argentino, también, dejó en offside a los opositores ubicados en el cuadrante progresista , dado el enrolamiento en ese espectro de las caras más conocidas o más representativas que potenciaron las críticas contra los argentinos, así como por el tenor de las acusaciones por tópicos caros a este sector, como el racismo o la discriminación , que forman parte neural de lo que se conoce como cultura woke , a la que combate virulentamente Milei. Demasiado ruido y confusión que trascendió al futbol y la política, para estallar en la agenda pública y ser motivo de conversación en casi cualquier mesa argentina.

El episodio demostró que la polarización nunca descansa y siempre vuelve recargada. Aunque en este caso el origen externo de las acusaciones, como siempre ocurre, logró cohesionar en el rechazo y la indignación a buena parte de los argentinos, aún a quienes se encuentran en veredas opuestas y fuera de esta actitud defensiva no tienen nada en común.

Por eso, varios analistas políticos y de opinión pública, como Andrés Malamud, Luis Costa, Luis Tonelli y Shila Vilker consideran que, el menos en lo inmediato, el efecto político interno ha sido relativo y no capitalizado por ningún sector, más allá de las imputaciones que se arrojen de un polo a otro.

Los opositores acusan al Gobierno de haber propiciado ese clima contra los argentinos con su discurso agresivo y divisivo , con su política económica ultraliberal, su “insensibilidad social”, sobre todo, con las minorías, y con sus alineamientos incondicionales con los Estados Unidos de Donald Trump y el Israel de Benjamín Netanyahu . A eso le agregan una “falta de nacionalismo”, que ahora Milei y los suyos buscaría reivindicar en su provecho ante los ataques externos.

El oficialismo, en tanto, enrostra a los opositores su identificación ideológica con las voces que descalifican a los argentinos. “Los kukas y los zurdos son parte de la internacional woke que quiere el fracaso de la Argentina por cuestiones ideológicas” , les tiran. El empate se mantiene.

De todas maneras, la derrota futbolística y la consecuente ola anti-argentina opera para el Gobierno como una combinación de factores que potencia un malestar o incomodidades sociales e individuales existentes y excede lo esperado para el día después del Mundial. Un acontecimiento que durante 39 días concentró la atención social, hasta el último día, con la presencia del seleccionado argentino en la final y no terminó de la manera soñada, en demasiados aspectos.

El bajón anímico resultante llega, además, en un contexto, donde los resultados negativos o los efectos indeseados de la política económica no le dan respiro a algunas señales positivas, que no logran consolidarse y que, por el contrario, alternan avances con frecuentes retrocesos.

El humor social y la opinión respecto del Gobierno parece reflejar la dinámica en forma de serrucho de la economía , un poco para abajo y otro poco para arriba. Los últimos números del Indec que mostraron una nueva baja en el consumo de 2,7% y una caída tanto de la recaudación como de la actividad económica interanual, con muchas disparidades sectoriales, conocidos luego de una nueva desaceleración de la inflación, se espejan con la valoración de la gestión oficial.

“La recuperación le dura poco al Gobierno” , afirma Vilker sobre la base de los números de la última encuesta de su consultora Trespuntozero. Según ese trabajo, la evaluación positiva de la gestión de Milei cayó respecto de la anterior medición 3,8 puntos (de 39 a 35,2) y la consideración negativa aumentó tres puntos (de 60,3 a 63,3).

La última encuesta de Poliarquía , en tanto, muestra una variación un poco menor, algo más favorable para el Gobierno. Pero, en cualquier caso, se advierte que el piso de opinión positiva que tiene la gestión de Milei no logra superar los 40 puntos , aunque no desciende a los peores niveles que ha llegado a tener.

Lo notable de las últimas evidencias, que la encuesta de Trespuntozero ratifica, es que a los factores económicos parecen haberse sumado razones políticas para hacer subir la desaprobación , aun entre quienes siguen apoyando al Gobierno.

“Se advierte un cierto desencanto basado en razones políticas. Se empezó a poner en cuestión lo que lo llevó a Milei al poder, como la prédica anti-casta y la diferenciación con los demás actores políticos que ya habían estado en el poder. No solo por los escándalos de supuestos hechos de corrupción , como el AdorniGate . Además, crece una percepción de que el Gobierno es insensible con quienes han hecho esfuerzos en estos dos años y medio y siguen haciéndolo con pocos resultados positivos para ellos”, señala Vilker.

La confluencia de factores políticos y económicos parece potenciada por la evolución de la dinámica económica en los grandes centros urbanos .

“La recaudación volvió a caer este mes. Y está en niveles pandémicos”, afirma en referencia a la parálisis de la actividad que se produjo durante la pandemia del Covid-19 un alto funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, después de ver los números que presentó hace unos días el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo .

La misma calificación o en términos muy similares es utilizada por varios intendentes de los municipios más poblados del Gran Buenos Aires y por algunos gobernadores de las provincias más habitadas.

La temprana discusión del presupuesto para el año próximo con gobernadores dialoguistas y el empeño por avanzar en la muy demorada cesión de obras concesionables a las provincias y en la distribución de fondos o préstamos discrecionales del Tesoro expone la preocupación por tratar de mejorar un escenario muy complejo. En eso está enfrascado el jefe de Gabinete Santilli, por el impacto que tiene sobre la gestión y el avance de iniciativas cruciales para el Gobierno , que no admiten mucho más retraso.

Milei urge por la aprobación de proyectos de desregulación y de apertura, como la ley de Tierras , tanto como con la reforma político-electoral , que no han logrado avanzar hacia su sanción en el Congreso, menos por la dispersa resistencia de los opositores que por la falta de apoyo de los gobernadores y líderes territoriales dialoguistas con representación parlamentaria.

Las objeciones suelen ser menos por cuestiones de principios respecto de los efectos de esas iniciativas que por la falta de satisfacción de otros reclamos o necesidades de sus provincias , casi todas de índole económica.

La aprobación de esos proyectos en el bimestre en curso resulta crucial para el Gobierno. En el plano electoral, por ejemplo, pretende ir despejando lo antes posible el camino hacia los comicios presidenciales de 2027 en varias dimensiones.

Por un lado, la eliminación de las PASO , la posible aprobación del sistema de listas colectoras y la inclusión en la boleta única papel de un casillero para votar lista completa, junto con la eliminación del financiamiento público de las campañas, son los objetivos primordiales del proyecto que impulsa el oficialismo para fortalecer sus chances y complicar los armados de la fragmentada oposición .

Por otro lado, en manos de Santilli y de los primos Menem, laderos de Karina Milei, está la concreción de acuerdos electorales provinciales y municipales con los caciques locales, que no solo despejarían o darían cierta previsibilidad para los comicios del año próximo, sino que también sirvan para otorgar sustentabilidad a la gestión y emitan señales positivas para los actores económicos . La política es una de las mayores incógnitas de los mercados.

En este último plano, la reciente mejora en la calificación de la Argentina por parte de las calificadoras internacionales de riesgo crediticio han hecho un aporte central al blindaje financiero que buscan Milei y Caputo para afrontar con más tranquilidad el año electoral y, al mism, tiempo, alimentar una reactivación económica por ahora demasiado irregular en busca de sus efectos positivos en la dimensión electoral.

Son los goles que demandan tanto la política como la economía , mientras sobran los ruidos.

Fuente: La Nación